Koncert "Solidarni z Ukrainą". Prezydent Zełenski: polski honor zawsze będzie wśród podstawowych źródeł siły dla całej Europy

Zełenski: razem z wami przeszliśmy przez straszne próby

"Jesteśmy z wami, razem z całym wolnym światem. Wytrwaliśmy i zaczęliśmy przywracać wolność tej części naszego kraju, do której wtargnął wróg. Jednocześnie polskie drogi stały się dla nas drogami życia, przez które płynie pomoc dla Ukrainy. Polski Rzeszów stał się dla naszego narodu pierwszym miastem-ratownikiem. Polskie miasta i gminy dały schronienie milionom naszych rodaków. Dziękuję ci za to, narodzie polski" - zaakcentował prezydent Ukrainy.

"Razem ze wszystkimi naszymi partnerami europejskimi, razem z całą naszą globalną koalicją zwycięstwa każdego dnia wzmacniamy naszą Europę. Europę, która już nigdy nie będzie żyła według despotycznych kaprysów Rosji zamiast naszych z wami sprawiedliwych zasad wolnego życia. Nigdy nie zapomnimy ani nie wybaczymy państwu terrorystycznemu całego zła popełnionego w Ukrainie. Rosja spodziewała się przeniesienia rosyjskiego terroru z naszego terytorium dalej do Europy, do Polski, do naszych braci i sióstr w krajach bałtyckich, do Słowacji, do Czech i do życia wszystkich innych naszych sąsiadów i przyjaciół" - wskazał.