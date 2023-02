Komisariaty zamykane wieczorem. Kolejne gminy pod Warszawą zostają bez dyżurnego policjanta w nocy

Komisariaty policji zamknięte. Kolejne gminy pod Warszawą zostają bez dyżurnego w nocy. Policyjni związkowcy mówią o niskich zarobkach i olbrzymiej liczbie wakatów. Komenda stołeczna stwierdza, że ograniczając służbę w nocy, policjanci będą bliżej społeczeństwa. Co dzieje się w stołecznej policji? Materiał magazynu "Polska i Świat".

Komisariat policji bez policji. Ten w podwarszawskim Józefowie czynny jest tylko do 22.

- Z całą pewnością to poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców zmaleje - powiedział burmistrz Józefowa Marek Banaszek.

- Udałem się do komendanta powiatowego prosić go o to, żeby nie wdrażał takiej decyzji, żeby ten posterunek był jednak czynny całą dobę. Nie po to miasto Józefów wspierało policję w budowie tego komisariatu - dodał samorządowiec.

Komisariat policji w podwarszawskim Józefowie TVN24

Policja: funkcjonariusze będą bliżej społeczeństwa

Krócej mają pracować lub już krócej pracują komisariaty w kilku innych podwarszawskich gminach. Dlaczego?

"Ograniczając służbę dyżurną w poszczególnych komisariatach do godziny 20 bądź 22, policjanci będą bliżej społeczeństwa, co niewątpliwie ma wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców poszczególnych gmin" - podała w komunikacie policja.

Rzecznik komendanta stołecznego policji napisał też, że w nocy jest niewiele zgłoszeń. Nie wspomniał jednak chyba o najważniejszym. - Do, praktycznie rzecz biorąc końca zeszłego roku, było to około 1000 wakatów. Ten stan się zwiększa, zawsze się zwiększał, styczeń czy luty nowego roku, bo to jest okres, w którym policjanci decydują się na odejście ze służby na zasłużoną emeryturę - mówił doktor Mirosław Bednarski, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów KSP w Warszawie.

Jeden z policjantów, który zdecydował się zrzucić mundur, powiedział, że "młodzi ludzie nie chcą się przyjmować i nie ma komu wypełniać tych, którzy odchodzą". - Nie będę pracował za darmo, chyba, że ktoś lubi sobie odejmować i robić za ładne oczy. Nikt z nas, policjantów, nie chce tego robić, bo mamy chyba jakiś sobie dobrobyt zwiększać, a nie zmniejszać - powiedział funkcjonariusz, który chciał zachować anonimowość.

Jak wyglądają zarobki policjantów?

Jak wyglądają zarobki policjantów na różnych stanowiskach? Komendant zarabia prawie 18 tysięcy złotych na rękę. Dzielnicowy 4900. Policjant niespełna cztery i pół tysiąca złotych. To średnie uposażenie.

Średnie zarobki policjantów na rękę (dane z czerwca 2022 roku) TVN24

Z racji specyfiki pracy w Warszawie tu zadań dla policji jest więcej niż w innych regionach kraju, stołeczni funkcjonariusze dostają dodatek do pensji. - To jest ten dodatek stołeczny około 500 złotych, ale dzisiaj to nie jest atrakcyjna kwota dla Warszawy - mówił Bednarski.

Pragnący zachować anonimowość funkcjonariusz powiedział, że "już ponad tysiąc policjantów położyło legitymację". - A z tego co wiem, będzie prawie 1600 i tak naprawdę nikt sobie z tego nic nie robi. Na dzielnice Wawer czy Białołęka wyjeżdża na noc po jednym radiowozie. Na Mokotowie tak samo, wyjeżdżają po trzy załogi czy na Ochocie. To jest po prostu dramat - stwierdził.

Komenda Stołeczna Policji prosi mieszkańców, by sprawy zgłaszali w komendach powiatowych

Komisariat w Nadarzynie nie pracuje całą dobę już od kilku lat. - Trudno zauważyć taką faktyczną różnicę w działaniu policji - powiedział zastępca wójta gminy Nadarzyn Janusz Rajkowski.

Samorządowiec nie odnotował, żeby było mniej bezpiecznie, choć jest nieco inaczej. - Jeżeli był tu dyżurny, który był z Nadarzyna i jakby co 48 godzin on był tutaj w Nadarzynie, to on zna miejsca, sprawy. Lepiej przyjmie to zgłoszenie. Szybciej to zrobi - podkreślił.

Komenda Stołeczna Policji prosi mieszkańców, by sprawy zgłaszali w komendach powiatowych. Zaznacza też, skrócenie czasu pracy komisariatów jest tymczasowe.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor: Łukasz Wieczorek

Źródło: TVN24