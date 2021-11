Poszukiwana Europejskim Nakazem Aresztowania Jekaterina K. zatrzymana przez ABW

O co podejrzana jest Jekaterina K.?

Kobieta należała do grupy, która w latach 2014-2016 wprowadzała po zaniżonych cenach do obrotu produkty pochodzące ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej za pomocą oszustw podatkowych oraz celnych. Jak podaje ABW, w ten sposób zaburzono rynek folii stretch w Polsce.

Jak opisuje ABW, zarządzający grupą przestępczą, do której należała Jekaterina K., "powołali na terenie Polski co najmniej kilka łańcuchów podmiotów gospodarczych, głównie w woj. pomorskim". "Prezesi, którzy swoim nazwiskiem firmowali te spółki, werbowani byli spośród osób z marginesu społecznego z terenu Łotwy, Rosji i Białorusi. Łańcuchy podmiotów były co kilka miesięcy wymieniane na kolejne, przy okazji tego dokonywano zmian zaplecza logistycznego i zdalnie usuwano zawartość komputerów. Sieć powołanych przez grupę podmiotów gospodarczych umożliwiła maskowanie rzeczywistego obrotu gospodarczego i zaniżanie bądź wręcz zerowanie należności podatkowych, co dało przestępcom możliwość oferowania produktu poniżej ceny rynkowej" - czytamy w oświadczeniu ABW.