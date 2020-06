Jest decyzja Izby Dyscyplinarnej w sprawie sędziego Tulei

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie uchyliła immunitetu sędziemu Igorowi Tulei. We wtorek rozpatrywany był wniosek Prokuratury Krajowej w tej sprawie. Decyzja została podjęta na posiedzeniu niejawnym przez jednoosobowy skład sędziowski.

Rozprawa rozpoczęła się po godzinie 9. Mecenas Jacek Dubois, reprezentujący Tuleyę, złożył wniosek o wyłączenie przewodniczącego i przekazanie sprawy izby Sądu Najwyższego. Wniosek został odrzucony, a posiedzenie trwało.

Decyzja w sprawie immunitetu zapadła przed godziną 12. Przewodniczący składu sędziowskiego oddalił wniosek prokuratury.

Przed Sądem Najwyższym po ogłoszeniu decyzji wypowiedział się sędzia Igor Tuleya. - Ta uchwała nie zmienia mojej oceny tak zwanej Izby Dyscyplinarnej. Podobno w biznesie istnieje zasada, że pierwszy milion trzeba ukraść, a potem jest się legalnie przedsiębiorcą. W wymiarze sprawiedliwości to nie obowiązuje. To nie jest tak, że jeśli ukradnie się urząd sędziego, niezależność sędziowską i ktoś w sposób bezprawny zasiada w niesądzie i przypadkowo wyda słuszną decyzję, to stanie się sędzią - tłumaczył.

Sędzia podkreślał, że "służby sędziowskiej nie da się nabyć przez zasiedzenie, czy przez trafną decyzję, którą się wydało przez przypadek". - Najbardziej bulwersujące jest to, że ta sprawa została wyznaczona - ocenił. To, według niego, "złamanie prawa i orzeczenia TSUE". - To nielegalny sąd, nielegalna decyzja - dodał.

"Sąd stwierdził, że nie ma podstaw, żeby w ogóle toczyło się postępowanie karne"

Rzecznik Izby Dyscyplinarnej Piotr Falkowski poinformował, że Sąd Najwyższy nie uwzględnił wniosku prokuratury. Wyjaśnił, że Tuleya "podejmował decyzje, prowadząc sprawę sądową, w ramach swoich uprawnień ustawowych, nie mógł z tego powodu popełnić przestępstwa". - Taka jest uchwała. W tym przypadku prokuraturze przysługuje prawo do (złożenia) zażalenia - powiedział, potwierdzając, że immunitet sędziemu nie został uchylony. - Sąd stwierdził, że nie ma zupełnie podstaw, żeby w ogóle toczyło się postępowanie karne wobec sędziego - podkreślił.

Decyzja nie jest prawomocna.

Rzecznik Izby Dyscyplinarnej: Sąd Najwyższy nie uwzględnił wniosku prokuratury w sprawie Igora Tulei TVN24

Pikiety przed sądami

Wcześniej przed Sądem Najwyższym po godzinie 8 zebrała się grupa wspierających sędziego Tuleyę, którzy z tablic ustawili napis "Murem za Igorem".

- Jesteśmy tu nie po to, żeby bronić pana sędziego, bo pan sędzia nie potrzebuje obrony. Jesteśmy tu po to, żeby powiedzieć: oskarżamy - stwierdził mecenas Jacek Dubois, obrońca sędziego Tulei. - Oskarżamy władzę i prokuraturę o to, że próbują złamać kręgosłup niezawisłym sędziom, próbują naruszyć konstytucję, pozbawiając nas wolnych sądów i niezwisłych sędziów. Chcą, żeby osoby, które orzekają na podstawie własnego sumienia, stały się trędowate - mówił. - Władza nie chce niezależnych sądów i niezawisłych sędziów - przekonywał.

Pikiety z poparciem dla sędziego Tulei odbyły się też w innych miastach.

Wiece poparcia dla Tulei w Krakowie, Warszawie i Łodzi TVN24

Obecni przed Sądem Najwyższym byli między innymi Igor Tuleya, sędzia z Sądu Rejonowego w Olsztynie Paweł Juszczyszyn, prokurator Ewa Wrzosek, mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemar Żurek i prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Krystian Markiewicz.

Tuleya podziękował za wsparcie, dodając, że nie naruszył prawa. - Niczego nie żałuję, postąpiłbym tak samo. Jestem pewny, że obronimy praworządność - przekonywał.

Igor Tuleya PAP/Radek Pietruszka

Sam Igor Tuleya przekazał, że uważa, "że powinienem być potraktowany jak zwykły Kowalski". - Jeśli prokurator miał odwagę wysłać absurdalny wniosek do tak zwanej Izby Dyscyplinarnej, powinien mieć odwagę, aby zastosować wobec mnie środki przymusu - powiedział. - Jeśli prokurator ma odwagę, powinien pozbawić mnie wolności - dodał. Zapewnił, że nie boi się i jest spokojny.

Tuleya: prokurator powinien mieć odwagę, aby zastosować wobec mnie środki przymusu TVN24

Mec. Gregorczyk-Abram: nie wykluczamy scenariusza pozbawienia sędziego immunitetu

Przed rozpoczęciem posiedzenia z TVN24 rozmawiała mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram z inicjatywy "Wolne Sądy". - Izba Dyscyplinarna to nie sąd w rozumieniu zarówno prawa polskiego, jak i europejskiego - tłumaczyła. - Każda podjęta dzisiaj przez nich decyzja tak naprawdę nie będzie miała znaczenia - dodała.

- Nie wykluczamy scenariusza, że dojdzie dzisiaj do tego, aby pozbawić pana sędziego immunitetu i prokuratura, która jest już upolityczniona, będzie prowadziła postępowanie karne przeciwko panu sędziemu Igorowi Tulei - powiedziała mecenas.

Wyjaśniła dalej, że może to "w teorii" skutkować tym, że "pan sędzia może być pozbawiony wolności". - Może to też być kara w zawieszeniu. Tutaj scenariusze są różne, ale takich ewentualności nie można wykluczyć, bo artykuł 231 (Kodeksu karnego - red.) wprost przewiduje karę pozbawienie wolności. A taki zarzut jest sędziemu stawiany - dodała.

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Mec. Gregorczyk-Abram: nie wykluczamy scenariusza pozbawienia pana sędziego Tulei immunitetu TVN24

Prokuratura chce uchylenia sędziemu immunitetu

Powodem wniosku prokuratury jest podejrzenie ujawnienia informacji z postępowania przygotowawczego oraz danych i zeznań świadka. Chodzi o sprawę śledztwa dotyczącego obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 roku. W grudniu 2017 roku skład Sądu Okręgowego w Warszawie, któremu przewodniczył sędzia Tuleya, uchylił decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa. Sędzia zezwolił wówczas mediom na rejestrację ustnego uzasadnienia postanowienia sądu.

Po ewentualnym uchyleniu immunitetu prokuratura zamierzała postawić sędziemu zarzuty między innymi przekroczenia uprawnień i bezprawnego ujawnienia informacji z postępowania. Tuleya, odnosząc się w lutym do wniosku prokuratury, mówił, że nie czuje się winny. Zaznaczył przy tym, że nie ma zamiaru stawić się przed Izbą Dyscyplinarną. - Zgodnie z uchwałą trzech Izb Sądu Najwyższego Izba Dyscyplinarna nie jest sądem - podkreślał. - Będę pod budynkiem Sądu Najwyższego, ale oczywiście na posiedzenie tak zwanej Izby Dyscyplinarnej nie wybieram się. Nie jest to prawdziwy sąd, nie zasiadają tam niezawiśli sędziowie - powiedział Tuleya w poniedziałek w rozmowie z reporterem TVN24.

Sędzia Igor Tuleya Mateusz Marek/PAP

Protesty w obronie sędziego

W poniedziałek w kilku miastach zorganizowano wiece poparcia dla sędziego. Ich uczestnicy mieli na transparentach i plakatach między innymi hasło: "Murem za Igorem Tuleyą". Protesty odbyły się pod hasłem "150x150/Dziś Tuleya, jutro Ty", które przypomina o obowiązujących zasadach reżimu sanitarnego.

W organizację protestów zaangażowały są liczne stowarzyszenia prawnicze, w tym zrzeszające sędziów "Iustitia" oraz "Themis", stowarzyszenie prokuratorów "Lex Super Omnia", stowarzyszenie adwokackie "Defensor Iuris", a także organizacje takie, jak Amnesty International oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Solidarność z sędzią wyrazili także zagraniczni sędziowie.

W Warszawie protestujący zgromadzili się na placu Krasińskich przed siedzibą Sądu Najwyższego. Uczestnicy protestu trzymali transparenty z napisami "Cześć i chwała sędziom niezłomnym", "Niezawiśli sędziowie" oraz "Murem za Igorem". Na placu Krasińskich pojawił się Igor Tuleya. Oprócz stolicy protesty przeprowadzono w co najmniej kilkudziesięciu miastach w Polsce, między innymi w Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Gdańsku.

Uczestnicy manifestacji "150x150 Dziś Tuleya, jutro Ty" na Placu Wolności w Poznaniu PAP/Jakub Kaczmarczyk

TSUE zawiesza Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na początku kwietnia zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Wniosek o tymczasowe zawieszenie do czasu wydania ostatecznego wyroku złożyła Komisja Europejska.

Polski rząd argumentował, że wniosek jest nieuzasadniony. Postanowienie nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem sporu między Polską a Komisją Europejską w tej sprawie. Jest tymczasową decyzją do czasu wydania ostatecznego wyroku po złożeniu w ubiegłym roku przez Komisję skargi do TSUE.

8 maja Polska przekazała Komisji Europejskiej, że Sąd Najwyższy podjął niezbędne działania dla wykonania postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o środkach tymczasowych dotyczących Izby Dyscyplinarnej.

Autor:asty, akw/pm, kab

Źródło: TVN24, PAP