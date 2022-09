Głównodowodzący sił zbrojnych USA w Warszawie: nie możemy pozwolić, żeby zło zgasiło płomień wolności

"Liberty Road" to polsko-amerykańska inicjatywa, która ma przypominać długą historię wspólnego poświęcenia w walce o wolność obu narodów. Uroczystość odbyła się w 78. rocznicę operacji "Frantic 7", podczas której 18 września 1944 r. amerykańska 8. Armia Powietrzna wykonała dzienny lot zaopatrzeniowy nad powstańczą Warszawę.

Milley: nie możemy pozwolić, żeby zło zgasiło płomień wolności

Generał Milley podkreślił, że "zawsze warto walczyć o wolność, przeciwstawiać się opresji, przeciwstawiać wolność tyranii". - Nigdy nie możemy pozwolić na to, żeby agresor zwyciężył. Nie możemy nigdy pozwolić na to, żeby zło zgasiło płomień wolności. Stojąc tutaj dzisiaj, inaugurując ten projekt, przyczyniamy się do tego - powiedział.