Po przyjeździe strażaków na miejsce okazało się, że już ponad dwie trzecie centrum handlowego przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce jest objęte pożarem. To bardzo dziwna sytuacja, że po 11 minutach była taka powierzchnia pożarem objęta - mówił na konferencji prasowej przedstawiciel straży pożarnej.

W niedzielę nad ranem doszło do pożaru w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce. Przedstawiciel straży pożarnej mówił na konferencji prasowej w miejscu działań, że o godzinie 3.31 wpłynął z monitoringu do komendy miejskiej PSP alarm.

Strażak mówił, że to "bardzo dziwna sytuacja, że po 11 minutach była taka powierzchnia pożarem objęta".

Dodał, że po 11 minutach od zgłoszenia do pojawienia się straży "z reguły nie jest taka wielka powierzchnia objęta pożarem".

Dopytywany, powiedział, że informacja do straży pożarnej wpłynęła z czujek.

"Nie wszystkie system wewnątrz zadziałały"

Pytany, czy to oznacza, że w ośmiu miejscach ten pożar powstał, wyjaśnił, że "budynek jeżeli jest wielkokubaturowy to prewencyjnie jest wydzielony na ileś powierzchni, żeby ten pożar się nie rozprzestrzeniał". - Tutaj też nie była to jedna wielka strefa pożarowa, tylko kilka. Być może osiem, sprawdzany tę dokumentację - dodał.