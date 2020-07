Ludowcy świętują 125-lecie. Kosiniak-Kamysz: będziemy bronić prawa do samorządności

Obrady Rady Naczelnej PSL odbywają się we wtorek na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jak informował jej wiceszef Marek Sawicki, służą one omówieniu aktualnej sytuacji społeczno-politycznej oraz ustaleniu harmonogramu kampanii sprawozdawczo-wyborczej ugrupowania. Swoje wystąpienia przygotowali lider ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef RN Jarosław Kalinowski.

"PSL bierze na siebie odpowiedzialność"

- Nie damy scentralizować państwa polskiego. Wręcz przeciwnie, my idziemy w kierunku Rzeczpospolitej samorządowej, państwa opartego na sile i mądrości obywateli, a nie na opresyjności władzy. Nie damy podzielić Mazowsza, nie tylko będziemy bronić jego integralności jako jednego z 16 województw w Polsce, ale będziemy bronić prawa do samorządności. Oddamy kompetencje samorządowcom, przesuniemy też nowe i zabezpieczymy środki finansowe. To jest dziś nasze największe wyzwanie - zapowiedział prezes PSL.

Dodał, że dzisiaj wielu "zapragnęło tworzyć ruchy obywatelskie". - A my będziemy dalej tworzyć partię polityczną i koalicję z różnymi środowiskami. Ruchy obywatelskie jak najbardziej, trzeci sektor trzeba rozwijać i dajcie szansę tym, którzy od lat pięknie to robią lub chcą to robić. Ale my jesteśmy powołani jako partia polityczna do tego, żeby zmienić oblicze też partii politycznych - oświadczył prezes PSL.