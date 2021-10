Mariusz Błaszczak na Warsaw Security Forum

Szef MON, zabierając we wtorek głos podczas otwarcia Warsaw Security Forum, powiedział, że dobrym punktem wyjścia dla określenia priorytetów obronnych państwa jest "szczera ocena istniejących zagrożeń". - Dziś jest ona jeszcze ważniejsza, w czasach, gdy środowisko bezpieczeństwa w Europie i innych regionach stało się bardziej zmienne i mniej przewidywalne niż jeszcze kilka lat temu. (...) Nie wiemy dokładnie, w jaki sposób rozwiną się wydarzenia, ale dokładnie z tego powodu musimy być przygotowani na różne scenariusze, nawet takie, które są trudne i niepożądane - powiedział Błaszczak.

Błaszczak: wzrost siły militarnej Rosji powoduje coraz większe wyzwania bezpieczeństwa w Europie

Przywołał w tym kontekście rosyjskie ćwiczenia wojskowe Zapad, prowadzone tuż przy granicach NATO i będące - jak mówił - "widoczną demonstracją siły wojskowej ze strony Rosji". Według ministra pokazały one "złożony zestaw narzędzi wojennych, wojskowych i innych Rosji dostępnych do działań w różnych domenach". - Ćwiczenia te podkreślają przede wszystkim utrzymanie zdolności do kontrolowania, eskalacji konfliktu na granicy - zaznaczył szef MON.