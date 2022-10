Były szef CIA: Putin jest w desperackiej sytuacji, z której żadna z opcji, które widzę, nie jest w stanie go wyciągnąć

Szef Sztabu Generalnego generał Rajmund Andrzejczak wziął udział w zorganizowanej w ramach Warsaw Security Forum debacie "Poland - military centre of gravity in Europe?", w której uczestniczył również generał David Petraeus - w przeszłości dowódca sił sojuszniczych w Iraku oraz dowódca sił USA w Afganistanie, a także szef CIA .

Gen. Andrzejczak odnosząc się do pytania zawartego w tytule debaty stwierdził, że rola strategiczna i wojskowa Polski jest znaczna i wynika po części z położenia geograficznego oraz uwarunkowań historycznych, wskazując na położenie na szlaku z Moskwy do Berlina, a także na szlaku północ-południe, łączącego Helsinki z Bukaresztem.

Szef Sztabu Generalnego podkreślił również obecne znaczenie stałej obecności wojsk sojuszniczych w Polsce, w tym w będącym hubem dla pomocy humanitarnej i sprzętowej dostarczanej Ukrainie Rzeszowie. - Właściwie wszystko, co trafia na Ukrainę, przechodzi przez Polskę, to jest ten punkt ciężkości. Rozumiemy jego strategiczne znaczenie - podkreślił.

Gen. Petraeus o sytuacji na ukraińskim froncie: Putin nic nie może zrobić, by to odwrócić

Gen. Petraeus spytany o sytuację na Ukrainie ocenił, że obecnie dysponuje ona na polu walki o wiele lepszym wojskiem od Rosji, i dlatego stopniowo odbija okupowane terytoria. - Putin nic nie może zrobić, by to odwrócić. Częściowa mobilizacja zaowocowała tym, że więcej osób opuściło Rosję niż pojawiło się w punktach konskrypcyjnych - powiedział.

Jak mówił, ani pseudoreferenda na okupowanych terytoriach, ani nawet groźby nuklearne nie są w stanie zmienić sytuacji na korzyść Rosji. Ocenił, że nawet użycie taktycznej broni jądrowej przez Rosję na Ukrainie nie odwróciłoby dynamiki wojny, mimo olbrzymich strat, które by to spowodowało.

"Putin jest w desperackiej sytuacji"

- Putin jest w desperackiej sytuacji, z której żadna z opcji, które widzę, nie jest w stanie go wyciągnąć - ocenił. Dopytywany o zagrożenie użyciem broni jądrowej, Petraeus dodał, że w tej chwili nie widzi scenariusza, w którym użycie tej broni mogłoby opłacić się Rosji. Odniósł się do wypowiedzi doradcy prezydenta Joe Bidena Jake'a Sullivana, który stwierdził, że strona rosyjska została poinformowana przez USA o olbrzymich konsekwencjach, jakie poniosłaby w wypadku użycia broni jądrowej.

Panel "Poland - Military Centre of Gravity in Europe?" w trakcie Warsaw Security Forum

Panel "Poland - Military Centre of Gravity in Europe?" w trakcie Warsaw Security Forum PAP/Radek Pietruszka

Ocenił, że takie działanie ma na celu raczej zniechęcenie Putina do rozważania takiego scenariusza, niż powstrzymanie go przed wcieleniem go w życie. Dodał, że ewentualne konsekwencje ze strony Zachodu spowodowałyby, że Rosja znalazłaby się w jeszcze trudniejszym położeniu. Generał zauważył też, że także rosyjskie wojsko nie jest przygotowane do działań w warunkach skażenia spowodowanego ewentualnym atakiem jądrowym lub zniszczeniem reaktora w elektrowni jądrowej.