Pod Miśkiem załamał się lód. Strażacy ruszyli na pomoc

Chłopiec bawiący się niedaleko Jeziora Łęgnowskiego (woj. warmińsko-mazurskie) zobaczył tonącego psa. Zwierzę uratowali strażacy ochotnicy z Dobrego Miasta. Żeby dotrzeć do psa i wydobyć go z wody, użyto specjalnego kajaka ratowniczego.

Tonące w Jeziorze Łęgnowskim zwierzę zauważył we wtorek po południu chłopiec bawiący się na podwórku we wsi Łęgno. Zaalarmował rodziców, a ci wezwali na pomoc straż pożarną. Dyżurny Państwowej Straży Pożarnej z Olsztyna wysłał na akcję ratunkową dwa zastępy dobromiejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. - Okazało się, że około 70 metrów od linii brzegowej załamał się lód. W wodzie przebywał pies, który nie mógł wydostać się o własnych siłach - powiedział komendant gminny Związku OSP w Dobrym Mieście Krzysztof Kurowski.

Jak zaznaczył, akcję ratunkową prowadzono możliwie jak najszybciej, również dlatego, że początkowo nie można było wykluczyć, czy z psem nie przechodził przez zamarznięte jezioro jakiś człowiek. Jeden ze strażaków dotarł kajakiem ratowniczym po lodzie do tonącego psa. Wydobył go z wody, zabezpieczył pasami i owinął kocem termicznym, bo zwierzę było wyziębione.

Inni strażacy przyciągnęli kajak linami i przetransportowali na brzeg. Sprawdzono też, czy w wodzie nie ma jakichś poszkodowanych ludzi. - Piesek był oswojony i przyjazny, ale trochę osłabiony. To ważący około 30 kilogramów mieszaniec, taki trochę wilczurowaty. Przez media społecznościowe udało się nam szybko odnaleźć właścicieli. Byli bardzo wdzięczni. Okazało się, że pies wabi się Misiek - relacjonował komendant.

Jeden ze strażaków dotarł kajakiem ratowniczym po lodzie do tonącego psa Facebook/straz.dobremiasto

Jak zaznaczył, ta akcja była "chrztem bojowym" sprzętu ratowniczego, bo specjalistyczny kajak Whaly kupiono zaledwie kilka dni wcześniej, dzięki gminie Dobre Miasto. Jego zdaniem, to jeden z pierwszych z takich kajaków w powiecie olsztyńskim. - Można nim sunąć po lodzie, a jeśli lód się zarwie, to także płynąć. Z kolei latem pozwala szybko dotrzeć do tonących w sytuacji, gdy nie ma możliwości zwodowania łodzi ratowniczej - wyjaśnił.