Odnaleźli jedną łódź, szukają drugiej

- 29 października zostanie przedstawiony wstępny raport komisji do spraw wpływów rosyjskich i białoruskich - przekazał premier Donald Tusk. - To będzie pierwszy raport zawierający konkluzje i precyzyjne informacje dotyczące domniemanych działań obcych służb i obcych wpływów - powiedział. Premier przekazał też, dotarł do dokumentów, z których wynika, że Sławomir Cenckiewicz "zwrócił się do szefostwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z zamówieniem na teczki akt osobowych żołnierzy i funkcjonariuszy".