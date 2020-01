Werbowali Polaków do pracy w Niemczech. Odpowiedzą za handel ludźmi

Ich ofiarami padło około 20 osób z Warmii i Mazur. Dwaj mężczyźni - zdaniem śledczych - działali w zorganizowanej grupie przestępczej, która werbowała polskich obywateli do pracy w Niemczech. Wybierali osoby, które były w trudnej sytuacji finansowej. Na ich dane przestępcy zakładali konta bankowe i firmy, na które wyłudzali dofinansowania.

- Dwaj mężczyźni z Polski należący do grupy wyszukiwali i werbowali swoich rodaków, będących w trudnej sytuacji finansowej, do pracy w Niemczech. Wywozili ich za granicę i przekazywali osobom z grupy przestępczej. Następnie pod pretekstem legalizacji zatrudnienia wykorzystywano dane osobowe ofiar do przestępczej działalności - poinformowała kapitan Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowy - koordynator Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.