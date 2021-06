"Nie chciałbym być w skórze rodziców, którzy nie zdecydowali się na zaszczepienie dziecka"

Pan Jarosław, nauczyciel z Łodzi, do szczepienia nie musiał syna namawiać. Wszyscy koledzy 14-latka już się zaszczepili. Nastolatek wyjaśnia, że robi to, "żeby być bezpiecznym, żeby się nie zarazić". Z tego powodu szczepi się też 13-letni Gerard z Białegostoku. Robią to też po to, żeby nie przywieźć z wakacji mutacji wirusa. - Żeby nasze dzieci tym bardziej były bezpieczne po wakacjach przed rozpoczęciem roku szkolnego – tłumaczy mama Gerarda.