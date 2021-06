Ile osób może zarazić osoba z wariantem Delta? Ekspert wyjaśnia

Wariant Delta koronawirusa wykryto po raz pierwszy w Indiach, później zaczął się rozprzestrzeniać w innych krajach, w tym - w ostatnich tygodniach - bardzo intensywnie m.in. w Wielkiej Brytanii. W zeszłym tygodniu WHO poinformowała, że staje się on dominującym na świecie z powodu swojej wysokiej zakaźności.

"Zakaźliwość tego wirusa, współczynnik reproduktywności jest większy"

O wariancie Delta mówił w TVN24 w środę dr hab. Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. - Jest to wariant znany wcześniej jako wariant indyjski. Zmieniła się nomenklatura. Został wyizolowany pod koniec 2020 roku, co nie oznacza, że nie powstał wcześniej - tłumaczył.

Podkreślił, że "zakaźliwość tego wirusa, współczynnik reproduktywności jest większy". - W jego przypadku wynosi od około 5 do 8. Jeżeli mówimy o poprzednich wariantach to wynosił on (współczynnik reproduktywności - red.) od 1,1 do 3, czasem 4. Czyli jedna zakażona osoba może zakazić niemal dwukrotnie większą liczbę innych osób - wyjaśniał Dzieciątkowski.