"Delta jest u progu naszych domów. Będziemy mieli kłopoty w miejscach, gdzie ludzie się nie zaszczepili"

Spada dynamika rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19. Pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień Michał Dworczyk w czwartek podczas konferencji prasowej powiedział, że tydzień do tygodnia odnotowano spadek o 30 procent. – W zeszłym tygodniu było 49 tysięcy osób dziennie, które się rejestrowały. To bardzo niepokojące zjawisko – ocenił.

Zapytany o skuteczność takich rozwiązań jak loterie, stwierdził: "wszystkie ręce na pokład, wszystkie sposoby dobre". – Może to też przemówi. Powinna być natomiast bardzo sensowna dalej prowadzona kampania edukacyjno-promocyjna. To nie jest sprawa lekarzy czy dziennikarzy, czy polityków, tylko nas wszystkich – podkreślił.

"Delta jest u progu naszych domów"

"Wtedy koronawirus Delta nie będzie mógł się rozprzestrzeniać"

– Ludzie są zdezorientowani, nie wiedzą, jak się zachować. Narracja nie jest zbyt mocna, a powinna być mocna i proszczepionkowa. Jeżeli uzyskamy ten efekt, zaszczepimy się w dużej ilości do końca sierpnia, to nie będzie czasu i nie będzie tlenu, żeby ten koronawirus w wersji Delta, Delta Plus czy jakiejś jeszcze innej mógł się rozprzestrzeniać i mutować, bo to jest jego siła – dodał.