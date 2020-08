Wanda Nowicka przekazała list Andrzejowi Dudzie. "Zwracamy się do prezydenta o interwencję"

Uważamy, że prezydent ponosi moralną odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. To on pod koniec kampanii, nakręcał tę spiralę nienawiści i niechęci wobec osób LGBT - powiedziała była wicemarszałkini Sejmu, posłanka Lewicy Wanda Nowicka. W rozmowie z TVN24 wyjaśniła, co przekazała prezydentowi podczas jego zaprzysiężenia w Sejmie.

Zaznaczyła, że klub Lewicy jest oburzony, "że kobiety mogą być tak potraktowane, aresztowane, zatrzymane na kilkadziesiąt godzin na tak zwanym dołku". - To są absolutnie środki nieadekwatne do sytuacji ani czynu, którego dokonały - uważa Nowicka.

"Spirala nienawiści wobec osób LGBT"

- Zwracamy się do prezydenta Dudy o interwencję. Uważamy, że prezydent ponosi moralną odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. To on pod koniec kampanii nakręcał tę spiralę nienawiści i niechęci wobec osób LGBT. Teraz powinien wyciszyć nastroje, zwrócić się do swojego środowiska politycznego, żeby zaprzestało hejtowania osób LGBT. Przede wszystkim powinien interweniować w policji, żeby więcej takich aktów nie dokonywała - tłumaczyła Nowicka.