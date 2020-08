Wiceminister cyfryzacji odchodzi z resortu. Zostanie wiceprezesem PGE

Wiceminister cyfryzacji Wanda Buk odchodzi ze stanowiska. "Miało być na chwilę, na jeden projekt, a wyszło prawie 5 lat" - napisała we wtorek w mediach społecznościowych. Informację o odejściu potwierdziło Ministerstwo Cyfryzacji. Buk od 1 września będzie wiceprezesem PGE do spraw regulacji, o czym poinformowała energetyczna spółka.

O rezygnacji z pełnionego stanowiska wiceminister cyfryzacji Wanda Buk poinformowała we wtorek na Twitterze. "Miało być na chwilę, na jeden projekt, a wyszło prawie 5 lat. Kończąc swoją przygodę z administracją, dziękuję przełożonym i współpracownikom za wspaniały, intensywny czas. Miałam do Was ogromne szczęście" - napisała.

Buk będzie wiceprezesem PGE do spraw regulacji

Według życiorysu zamieszczonego w komunikacie PGE, Wanda Buk ma tytuł adwokata, jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Francuskiego Prawa Biznesowego w Université de Poitiers we Francji. Jest również absolwentką Międzynarodowych Stosunków Militarnych w Akademii Sztuki Wojennej, Europejskiej Akademii Dyplomacji, studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej oraz organizowanego przez Center for Leadership we współpracy z Uniwersytetem Harvarda - programu Leadership Academy for Poland. Rozpoczęła studia doktoranckie w Akademii Sztuki Wojennej. Pracowała w kancelariach prawnych, gdzie realizowała projekty infrastrukturalne, w tym również te finansowane ze środków publicznych oraz doradzała podmiotom z rynku regulowanego. Zasiadała w Radach Nadzorczych: Nask 4 Innovation sp. z o.o., NUW sp. z o.o. i Mana Solid Invest sp. z o.o.