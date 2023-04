Wiceminister finansów o waloryzacji 500 plus: jeśli mówimy, że nad czymś nie pracujemy, to nie pracujemy

Byłbym zwolennikiem rozbudowy pakietu wsparcia dla rodziny - przyznał w "Rozmowie Piaseckiego" wiceminister finansów Artur Soboń. Polityk PiS był w programie pytany o to, czy rząd planuje zwiększenie świadczeń w ramach programu 500 plus.

O sprawę waloryzacji programu 500 plus i o to, czy rząd znajdzie w budżecie miejsce, aby to świadczenie podwyższyć, pytany był gość środowego wydania "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 polityk Prawa i Sprawiedliwości i wiceminister finansów Artur Soboń.

- Jeśli mówimy, że nad czymś nie pracujemy, to znaczy, że nad tym nie pracujemy - odpowiadał. - Jeśli będziemy pracować nad jakimś projektem, to będziemy informować, że nad tym projektem pracujemy - dodał.

Wypowiadając się o samym programie 500 plus, Soboń tłumaczył, że rząd stworzył go jako "program powszechny", który był "uzupełniony kolejnymi programami na rzecz rodziny". - W sumie dzisiaj to jest blisko 87 miliardów złotych, które wydajemy na rzecz rodziny. W połączeniu z systemem podatkowym, który dzisiaj realnie premiuje rodzinę, to są instrumenty realnej polityki prorodzinnej - opisał.