Nowoczesna zawiadamia prokuraturę w sprawie niedopełnienia obowiązków przez premiera i ministra zdrowia

Jeżeli do połowy grudnia nie będziemy mieli wyraźnego spadku zakażeń koronawirusem, to na pewno będzie zmuszało nas to do podjęcia działań, które mogą okazać się bardziej dolegliwe - powiedział w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski. Zaznaczył, że "to czarny scenariusz".