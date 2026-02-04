Spięcie Morawieckiego z Sasinem. "Mam dwa słowa"

Kto zostanie kandydatem na premiera PiS? Sasin: obaj są na pewno bardzo ciekawą propozycją personalną Źródło: TVN24

Kolejna odsłona walki frakcji w PiS i kolejna wymiana zdań pomiędzy byłym premierem Mateuszem Morawieckim a posłem PiS Jackiem Sasinem. Ten drugi, który przypisywany jest do frakcji maślarzy, czyli części ugrupowania zwalczającej Morawieckiego i jego wpływy w partii, był gościem w rozmowie Radia Zet.

Na pytanie o to, czy Morawiecki chciałby zostać premierem, Sasin odpowiedział, że "może pani premier Szydło też by chciała [być premierem - red.], ale ma na tyle skromności w sobie, że nie wszystkim to komunikuje".

"Mam dwa słowa: sejmik podlaski"

Morawiecki, udostępniając wpis z wypowiedzią Sasina, opatrzył go ziewającymi emotikonami. W postscriptum dodał: "Jacku, skoro znów budzi się w Tobie zew kingmakera mam dwa słowa: sejmik podlaski".

PS Jacku, skoro znów budzi się w Tobie zew kingmakera mam dwa słowa: sejmik podlaski 🙃 https://t.co/n9ElTu4kJt — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) February 4, 2026 Rozwiń

Morawiecki odniósł się do sytuacji z maja 2024 roku, kiedy to w podlaskim sejmiku doszło do nieoczekiwanego przewrotu. PiS stracił tam większość, bo dwoje radnych wybranych z list tej partii przeszło na stronę koalicji rządzącej. Szefem partyjnych struktur w regionie zarządza właśnie Sasin.

Bocheński: dajcie sobie spokój

Na wpis Morawieckiego zareagował z kolei inny polityk z frakcji maślarzy, Tobiasz Bocheński. "Dajcie sobie spokój. Świat nie kręci się wokół nazwiska premiera, bo trzeba zwyciężyć w wyborach" - napisał.

"A wyborów nie chcemy wygrać dla siebie, tylko żeby zmieniać Polskę. Polacy zasługują na nowy rząd, który zajmie się ich sprawami. Ciągłe opowiadanie: ja! ja! ja! Niczemu nie służy" - dodał europoseł PiS.

Dajcie sobie spokój. Świat nie kręci się wokół nazwiska premiera, bo trzeba zwyciężyć w wyborach. A wyborów nie chcemy wygrać dla siebie, tylko żeby zmieniać Polskę. Polacy zasługują na nowy rząd, który zajmie się ich sprawami. Ciągłe opowiadanie: ja! ja! ja! Niczemu nie służy. — Tobiasz Bocheński (@TABochenski) February 4, 2026 Rozwiń

