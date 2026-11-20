Polska Waldemar Żurek zawiesił prokurator Beatę Marczak Oprac. Justyna Sochacka |

Maciej Duda o sytuacji w prokuraturze: jest totalne napięcie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

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Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował w piątek po południu o zawieszeniu w czynnościach służbowych swojej zastępczyni ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji.

"Odsunąłem prokurator Beatę Marczak od obowiązków służbowych w pionie przestępczości zorganizowanej i korupcji na 6 miesięcy. Decyzja jest natychmiast wykonalna i zapadła w związku z postępowaniem wyjaśniającym Rzecznika Dyscyplinarnego dotyczącym sposobu sprawowania przez nią nadzoru" - napisał. Dodał, że "nikt w prokuraturze nie stoi ponad prawem ani poza kontrolą".

Odsunąłem prokurator Beatę Marczak od obowiązków służbowych w pionie przestępczości zorganizowanej i korupcji na 6 miesięcy. Decyzja jest natychmiast wykonalna i zapadła w związku z postępowaniem wyjaśniającym Rzecznika Dyscyplinarnego dotyczącym sposobu sprawowania przez nią… — Waldemar Żurek (@w_zurek) November 20, 2026 Rozwiń

Postępowanie wyjaśniające dotyczące prokurator Beaty Marczak

Rzeczniczka prokuratora generalnego Waldemara Żurka prokurator Anna Adamiak przekazała w opublikowanym komunikacie, że prokurator Prokuratury Krajowej Beata Marczak, pełniąca funkcję Zastępcy Prokuratora Generalnego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, została zawieszona w czynnościach służbowych do 19 maja 2027 roku.

Beata Marczak Źródło zdjęcia: Albert Zawada/PAP

Adamiak poinformowała, że Żurek powołał prokuratora Jakuba Mytycha do pełnienia funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości "w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego sposobu sprawowania przez prokurator Beatę Marczak nadzoru służbowego nad sprawami pozostającymi we właściwości Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji oraz podległych mu wydziałów zamiejscowych, w szczególności pod kątem możliwości popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa lub uchybieniu godności urzędu".

Jak czytamy w komunikacie, 10 listopada Rzecznik Dyscyplinarny wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające.

Adamiak zaznaczyła, że zawieszenie w czynnościach służbowych "ma charakter zabezpieczający i służy ochronie prawidłowego funkcjonowania prokuratury oraz interesu publicznego". "Nie stanowi rozstrzygnięcia o odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratora ani nie przesądza o wyniku prowadzonego postępowania wyjaśniającego" - dodała.

Rzeczniczka podkreśliła w komunikacie, że "od decyzji Prokuratora Generalnego przysługuje odwołanie do sądu dyscyplinarnego", jednak decyzja jest "natychmiast wykonalna".

Marczak została mianowana na stanowisko Zastępcy Prokuratora Generalnego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w marcu 2017 roku przez ówczesnego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę.