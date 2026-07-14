Polska Są wnioski o uchylenie immunitetu trojgu posłom Kuba Koprzywa |

Żurek o piśmie do ICE w sprawie Ziobry. "Myślę, że wystosujemy w tym tygodniu" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Rafał Guz,Radek Pietruszka, Darek Delmanowicz/PAP

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Prokuratura poinformowała, że wnioski zostały sporządzone na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w odrębnych postępowaniach, prowadzonych w różnych jednostkach prokuratury. "Każda ze spraw dotyczy odrębnego zdarzenia" - czytamy.

Katarzyna Ueberhan, Władysław Teofil Bartoszewski i Tadeusz Chrzan Źródło zdjęcia: Rafał Guz,Radek Pietruszka, Darek Delmanowicz/PAP

Sprawa Katarzyny Ueberhan

Jak czytamy w komunikacie prokuratury, sprawa posłanki Katarzyny Ueberhan z Lewicy ma związek z ustaleniami CBA. Dotyczą one "złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych oraz przywłaszczenia powierzonego pojazdu mechanicznego".

Prokuratura przekazała, że postępowanie obejmowało analizę oświadczeń majątkowych składanych przez posłankę w latach 2019-2023. "Do sprawy tej dołączono inne postępowanie, dotyczące przywłaszczenia samochodu osobowego powierzonego na podstawie umowy leasingu" - dodano. Prokuratura ma podejrzenie, że Ueberhan zataiła lub podała nieprawdziwe dane w sześciu oświadczeniach majątkowych.

Sprawa Władysława Teofila Bartoszewskiego

Wniosek w sprawie posła PSL i wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego dotyczy zawiadomienia złożonego przez Fundację Zbiorów im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie.

Prokuratora poinformowała, że materiał dowodowy wskazuje na popełnienie dwóch przestępstw przez posła. Miały one polegać na "przywłaszczeniu powierzonych środków pieniężnych oraz nabytych za nie lokali mieszkalnych, a także podejmowaniu działań zmierzających do udaremnienia wykonania spodziewanego orzeczenia sądu poprzez zbycie i darowiznę składników majątku".

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Sprawa Tadeusza Chrzana

Wniosek w sprawie posła PiS Tadeusza Chrzana dotyczy zawiadomienia złożonego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Prokuratura podejrzewa, że Chrzan nadużył uprawnień w związku z niedopełnieniem obowiązków. Sprawa dotyczy 2018 roku, gdy Chrzan był starostą jarosławskim. Zawiadomienie dotyczyło realizacji inwestycji polegającej na budowie otwartej strzelnicy w Maleniskach, finansowanej z dotacji celowej Ministra Obrony Narodowej.

"Czyn miał zostać popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez Powiat Jarosławski, poprzez niewłaściwy nadzór nad realizacją inwestycji oraz nieprawidłowe rozliczenie dotacji celowej, w tym wykazanie w sprawozdaniu prac, które nie zostały wykonane, a za które wypłacono wykonawcy ustalone kwoty" - czytamy. Skarb Państwa miał na tym stracić około 195 000 złotych, a powiat jarosławski miał ponieść dodatkowe koszty w wysokości 250 000 złotych.

Wnioski trafią teraz do sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych, która zdecyduje o ich przyjęciu lub odrzuceniu. Sejm decyduje w sprawie immunitetów poselskich bezwzględna większością głosów. Posłowie mogą również sami zrzec się immunitetów.

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