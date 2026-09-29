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Polska

"Dzisiaj nadajemy bieg". Waldemar Żurek o zawiadomieniu w sprawie Bogdana Święczkowskiego

Mikołaj Gątkiewicz
Kuba Koprzywa
Zespół autorów
Oprac. Mikołaj GątkiewiczOprac. Kuba Koprzywa
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Bogdan Święczkowski
Matczak: do przejęcia Trybunału Konstytucyjnego nie trzeba siły, tylko dyplomacji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
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Minister sprawiedliwości potwierdził, że otrzymał zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. - Zawiera ono szczegółowe uzasadnienie, kiedy i jak zmieniano skład Trybunału - powiedział Waldemar Żurek.

Sędzia Sławomir Patyra złożył do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. Jako pierwsza poinformowała o tym Wirtualna Polska. Jak podała, według zawiadomienia Święczkowski miał "wyznaczać składy orzekające z pominięciem ustawy, by wpływać na treść wyroków".

We wtorek Żurek potwierdził te doniesienia. - Temu zawiadomieniu dzisiaj nadajemy bieg. Będziemy prowadzić postępowanie, żeby ustalić, jakie są fakty, jakie są dowody - powiedział w TVP Info.

Co zawiera zawiadomienie? Sędzia Patyra "wykazuje, że doszło do nieuprawnionej zmiany składów orzekających" w kilku przypadkach od stycznia 2026 roku - przekazał Żurek. Ze składów orzekających eliminowane miały być osoby, które w świetle alfabetycznej listy powinny być albo sprawozdawcami albo ich członkami.

Jak mówił, oznacza to, że Święczkowski "bez jakiejkolwiek podstawy prawnej" doprowadzał do tego, aby "był skład określony, jaki on chce, być może znając już poglądy sędziów Trybunału Konstytucyjnego". Dodał, że "były to sprawy niezwykle ważne, wagi ustrojowej", na przykład orzeczenia w sprawie obowiązku kontrasygnaty premiera na niektórych aktach prezydenta oraz wyrok dotyczący transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych.

Bogdan Święczkowski
Bogdan Święczkowski
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

Profesor Matczak: do tego trzeba dyplomacji

O sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym mówił w poniedziałek w "Faktach po Faktach" w TVN24 profesor Marcin Matczak. W jego ocenie kluczowe dla procesu przejmowania TK jest usunięcie prezesa Bogdana Święczkowskiego. - Tylko chodzi właśnie o taktykę - wskazał. - Jedynym sposobem na to, żeby pozbyć się Święczkowskiego, który nie powinien tam być, jest uchylenie mu immunitetu. Tak żeby mogło toczyć się postępowanie karne - tłumaczył.

- Trzeba działać w taki sposób, żeby móc zwołać Zgromadzenie Ogólne i żeby uchylić immunitet Święczkowskiemu. Do tego nie trzeba siły, tylko trzeba dyplomacji i ona będzie bardziej sprawcza niż ta siła - stwierdził.

Zawiadomienie na Bogdana Święczkowskiego. Komunikat Trybunału Konstytucyjnego

Do sprawy skierowanego zawiadomienia odniósł się Trybunał Konstytucyjny. W opublikowanym w poniedziałek komunikacie podkreślił, że Święczkowski "działał i działa w granicach przyznanych mu kompetencji, a wszelkie decyzje dotyczące organizacji pracy Trybunału podejmowane są przez niego na podstawie przepisów prawa".

W komunikacie Trybunału przekonywano, że wyznaczanie składów orzekających "odbywało się i odbywa zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy". "Twierdzenia sugerujące, że Prezes TK poprzez wyznaczanie składów orzekających miałby bezprawnie wpływać na treść orzeczeń są bezpodstawne i nie znajdują oparcia w rzeczywistym sposobie wykonywania przez niego kompetencji" - głosi komunikat.

Trybunał zwrócił uwagę, że złożenie zawiadomienia nastąpiło "bezpośrednio po podjęciu przez Prezesa TK działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego między innymi wobec sędziego Sławomira Patyry w związku z odmową wykonywania obowiązków sędziowskich, w tym udziału w orzekaniu w wyznaczonych składach i posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK".

W tych okolicznościach - ocenił TK - złożenie zawiadomienia "może być postrzegane jako działanie o charakterze osobistym i odwetowym".

Postępowanie dyscyplinarne wobec trojga sędziów TK

Chodzi o wszczęte przez Święczkowskiego w ubiegłym tygodniu postępowanie wobec trojga sędziów Trybunału: Magdaleny Bentkowskiej, Dariusza Szostka oraz Sławomira Patyry.

W opublikowanym wtedy komunikacie TK wskazano, że postępowanie to "może zakończyć się zarzutami dyscyplinarnymi", a samo w sobie ma na celu wyjaśnienie między innymi "złożenia przez dwójkę sędziów zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie przez pracowników TK", czy też "niewykonywania obowiązków sędziowskich poprzez odmowę orzekania i uczestniczenia w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK".

Wspomniane zawiadomienie zostało złożone przez Bentkowską i Szostka i dotyczyło niedopuszczenia do orzekania pozostałych czworga z wybranych w marcu sędziów Trybunału: Krystiana Markiewicza, Marcina Dziurdy, Anny Korwin-Piotrowskiej i Macieja Taborowskiego.

Śledztwo w tej sprawie Prokuratura Krajowa wszczęła pod koniec kwietnia tego roku. W jego ramach w środę prokuratura postawiła zarzuty dyrektorowi Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego Zofii H. oraz komendantowi Straży Trybunalskiej Piotrowi P.

Sędziowie niedopuszczani do orzekania

Bentkowska i Szostek wskazywali też w maju, że nie zamierzają uczestniczyć w "wadliwie sformowanych" składach orzekających TK. Z kolei Patyra oświadczył, że nie będzie uczestniczył w jakichkolwiek procedurach związanych z orzekaniem w TK do czasu, aż czworo wybranych w marcu przez Sejm sędziów zostanie dopuszczonych do orzekania.

Tych czworo sędziów 9 kwietnia - podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej - złożyło ślubowanie z formułą, że robią to "wobec prezydenta". Następnie przekazali pisemne roty ślubowań w biurze podawczym Kancelarii Prezydenta RP. Nie objęli jednak urzędów w TK, ponieważ prezes Trybunału wskazał, iż wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie "wobec prezydenta". Sytuacja tych czworga sędziów pozostaje wciąż przedmiotem sporu.

W sumie więc Sejm obecnej kadencji wybrał już osiem osób na stanowisko sędziego Trybunału. Prezydent zaprosił w celu złożenia ślubowania łącznie trzy osoby: wybranych w marcu przez Sejm Bentkowską i Szostka oraz wybranego w czerwcu Sławomira Patyrę.

Na kolejnego - ósmego w tej kadencji Sejmu - sędziego Trybunału wybrany został Maciej Berek - niedawny minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Posłowie opozycji i prezydencka kancelaria wskazywała - jeszcze przed wyborem Sejmu - na wątpliwości co do spełnienia przez Berka wymogu formalnego w postaci dziesięcioletniej pracy w zawodzie prawniczym.

Niedawno rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił, że prezydent Nawrocki odbierze ślubowanie od Berka, gdy ten przedstawi dokumenty potwierdzające, że spełnia wymogi formalne.

Jeszcze przed wybraniem przez Sejm nowego sędziego TK, Berek opublikował w mediach społecznościowych zaświadczenie Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, zgodnie z którym uchwałą z 2002 roku został wpisany na listę radców prawnych i od dnia ślubowania do chwili obecnej posiada uprawnienia do wykonywania zawodu. W dokumencie wskazano też, że Berek zgłosił w ewidencji wykonywanie zawodu radcy prawnego w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 lipca 2009 roku oraz od 1 sierpnia 2012 roku do chwili obecnej.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Trybunał KonstytucyjnyBogdan ŚwięczkowskiWaldemar Żureksędziowie
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