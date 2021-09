Waldemar Żurek odmówił orzekania z sędziami nominowanymi przez nową KRS. Prezes sądu Dagmara Pawełczyk-Woicka odpowiada

Sędzia Waldemar Żurek zadeklarował na początku tygodnia, że nie będzie orzekał w składach, do których będą przydzieleni sędziowie nominowani przez nową Krajową Radę Sądownictwa. W czwartek odpowiedziała mu prezes sądu Dagmara Pawełczyk-Woicka.

14 września Waldemar Żurek , sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, skierował do prezesa swego sądu oświadczenie, w którym odmawia orzekania z sędziami powołanymi przez nową KRS. W jego wydziale jest to jedna sędzia - Marzena Lewicka.

Żurek odmawia orzekania. Odpowiada prezes sądu

"Swoim oświadczeniem uzależnił pan pełnienie służby od tego, z jakim innym sędzią został pan wyznaczony do składu sądu. Ponieważ nie jest możliwe warunkowe sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, wzywam pana, aby w terminie 14 dni wskazał, czy pozostaje pan w bezwarunkowej gotowości do orzekania w przydzielonych sprawach" - napisała do sędziego.