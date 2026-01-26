To "najbardziej niebezpieczni uczestnicy ruchu drogowego". Żurek zapowiada "reakcję państwa"

Konferencja ministra Sprawiedliwości Waldemara Żurka w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym Źródło: TVN24

Podczas poniedziałkowej konferencji minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek przywołał statystyki dotyczące liczby śmiertelnych wypadków drogowych.

Przekazał, że w 2024 r. w Polsce na milion mieszkańców przypadały 52 ofiary śmiertelne wypadków. Dla porównania w Szwecji było to 20 ofiar, a w Danii 24. - To są kraje wzorcowe, które w Europie bardzo intensywnie zajęły się bezpieczeństwem na drodze, ale my w tej statystyce jesteśmy na jednym z najgorszych miejsc - powiedział Żurek.

Żurek o liczbie ofiar na polskich drogach: koszmarne

Wskazał także, że na polskich drogach w 2024 roku zginęło 1896 osób. - To są koszmarne liczby - skomentował minister sprawiedliwości. - Pomimo tego, że ta statystyka wydaje się w jakiś sposób spadać, to znaczy mniej ludzi ginie na drogach, to dalej w skali europejskiej to jest zdecydowanie za dużo - podkreślił.

Żurek mówił, że przeprowadzono lustrację w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. - Mam przed sobą raport, który ma 337 stron i 1172 przypadki, które pokazują, co można zmienić - podkreślił Żurek.

Zaznaczył, że należy zmienić praktykę. - Już ruszyliśmy z decyzjami. (...) Ja, jako Prokurator Generalny przygotowuję się do tzw. wytycznych Prokuratora Generalnego - zapowiedział.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na konferencji prasowej Źródło: PAP/Rafał Guz

"Najbardziej niebezpeczni uczestnicy ruchu drogowego"

Minister sprawiedliwości przedstawił również statystyki dotyczące zakazów prowadzenia pojazdów orzekanych przez sądy. Z danych wynika, że w 2024 roku w Polsce odnotowano 13 084 osoby objęte takim zakazem, a w pierwszym półroczu 2025 roku - 7 601 osób. Poinformował także, że od 1 stycznia 2024 roku do 20 czerwca 2025 roku sądy skazały 20 344 osoby za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów.

Żurek poruszył również problem osób, które wielokrotnie łamią zakazy prowadzenia pojazdów. Zwrócił przy tym uwagę, że częste są przypadki, gdy jedna osoba ma na koncie kilka takich orzeczeń. Jak przekazał szef resortu sprawiedliwości, rekordzista miał ich aż 23.

- Społeczeństwo ma prawo domagać się kar adekwatnych do popełnionego czynu. Osoby wielokrotnie łamiące zakazy prowadzenia pojazdów to grupa najbardziej niebezpiecznych uczestników ruchu drogowego - ocenił Waldemar Żurek.

Prokurator krajowy: sprawy jednej osoby powinny być w jednej prokuraturze

Głos zabrał również prokurator krajowy Dariusz Korneluk, który ocenił, że wszystkie sprawy jednej osoby dotyczące przestępstw drogowych powinny być skoncentrowane w jednej prokuraturze. Podkreślił, że sformułowany w jednej prokuraturze akt oskarżenia, pozwoli sądowi na wydanie wyroku, który uwzględni "społeczny ładunek", zagrożenie dla bezpieczeństwa, którego dopuścił się oskarżony.

W odniesieniu do tego problemu, minister Waldemar Żurek zaznaczył, że obecnie "nie do końca jest sprawdzana statystyka, jak dany oskarżony zachowywał się wcześniej". Dodał, że sąd przed wydaniem wyroku powinien sprawdzać kartotekę danej osoby, bo często dana osoba popełnia czyny zabronione w niewielkich odstępach czasu, a sąd widzi tylko jeden czyn. - Tutaj naprawdę te wnioski powinny być surowe - powinna być konfiskata samochodu i wtedy, gdy jest recydywa, taka osoba powinna dostawać karę pozbawienia wolności - powiedział.

Minister Żurek o zmianie w działaniach prokuratury

Po zakończeniu konferencji prasowej minister sprawiedliwości zamieścił również wpis w serwisie X.

"Problemem nie jest brak przepisów. Problemem jest ich dotychczasowe nieskuteczne egzekwowanie. Kierowcy, którzy wielokrotnie łamią sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, muszą spotykać się z realną i konsekwentną reakcją państwa" - ocenił Żurek.

Zapowiedział następnie wprowadzenie jednolitych zasad działania prokuratury wobec recydywistów drogowych, w tym: "łączenie spraw, analizę wcześniejszej karalności i adekwatne wnioski o ukaranie". "Bezpieczeństwo na drogach wymaga skuteczności" - zaznaczył.

