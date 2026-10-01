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Rozmowa Piaseckiego

Waldemar Żurek o działaniach prokuratury w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. "Błąd"

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Marcin Romanowski
Żurek: brak wniosku prokuratora o wyłączenie sędziego to błąd
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
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Uważam, że brak wniosku o wyłączenie sędziego, który zdecydował o liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego, to błąd - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jego zdaniem, gdyby w tej sprawie nie orzekał neosędzia, to decyzja byłaby inna.

Waldemar Żurek mówił o środowej decyzji sądu, który wydał list żelazny Marcinowi Romanowskiemu. Prokuratura zapowiedziała zażalenie na tę decyzję. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny powiedział, że nie traktuje decyzji sądu jako osobistej porażki.

- Myślę, że każdy z nas powinien zobaczyć, jak funkcjonują dzisiaj sądy - powiedział. - My w najbliższym tygodniu będziemy procedować ustawę praworządnościową, która ma zrobić porządek w wymiarze sprawiedliwości z tak zwanymi neosędziami - dodał.

Waldemar Żurek
Waldemar Żurek
Źródło zdjęcia: TVN24

Waldemar Żurek o liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego

Żurek pytany był o to, czy jego zdaniem nie byłoby listu żelaznego, gdyby w tej sprawie nie orzekał neosędzia. - Myślę, że by nie było z uwagi na merytoryczne przesłanki - ocenił.

Prowadzący rozmowę Konrad Piasecki dopytywał, dlaczego wobec tego prokuratura nie wnioskowała o wyłączenie sędziego. - Było przekonanie wśród prokuratorów, że jeżeli zapis ustawy, którą wprowadził PiS, jest taki - prokuratura zgłasza sprzeciw, sąd nie ma nic do powiedzenia i jest z tym związany. To jest podejście błędne - stwierdził. Zgodnie z przepisem Kodeksu postępowania karnego - wprowadzonym do tego kodeksu w 2021 r. - "w postępowaniu przygotowawczym list żelazny może być wydany na wniosek prokuratora albo przy braku jego sprzeciwu".

Żurek przyznał, że brak wniosku o odsunięcie sędziego to "błąd". - Ja tu mówię to otwartym tekstem. Będę widział się z prokuratorami i uważam, że to jest błąd - powiedział.

- To jest taka wiara, że jak tak jest napisane w ustawie, to to się ziści. Nie ziści się i trzeba co do zasady w każdej tego typu sprawie zgłaszać taki wniosek - powiedział.

Waldemar Żurek o decyzji sądu w sprawie Marcina Romanowskiego: zła merytorycznie

Minister sprawiedliwości powiedział, że to "złe" orzeczenie sądu. - Nie mówimy o formalnych przesłankach, mówimy o kwestiach merytorycznych, bo jeżeli jest osoba, która deklarowała już kiedyś, wychodząc z aresztu, bo widzieliśmy Romanowskiego, który został wypuszczony z aresztu, że będzie współpracował z prokuraturą, że nie będzie się ukrywał i robi zupełnie coś innego, to tak, jakbyśmy mieli notorycznego złodzieja i nagle uznali, że wierzymy w to, że on taką przemianę przeszedł, że będzie nagle mówił prawdę i nie będzie kradł. No nie, tak nie będzie - opisał. 

Piasecki zwrócił uwagę, że z punktu widzenia państwa istotniejsze może być osądzenie Romanowskiego, na co może pozwolić list żelazny. - Z jednej strony ma pan rację, ale list żelazny jednak daje się osobie, do której ma się jakieś minimum zaufania, że ona pewne rygory związane z tym listem wykona - odpowiedział Żurek. - Tutaj w ogóle nie ma ani pół przesłanki do tego, żebyśmy w to wierzyli - dodał. 

- Jest jeszcze drugi aspekt. Proszę pamiętać, że Romanowski w szczeblu tej zorganizowanej grupy przestępczej stał bardzo wysoko, na samym szczycie - wskazał. Powiedział, że "sądy skazują już jego podwładnych".

- U mnie osobiście, jakbym był sędzią, zachodzi taka bardzo poważna obawa, że ten człowiek jak wróci i będzie miał swobodną możliwość kontaktu z innymi osobami, będzie wpływał na te osoby i być może będzie to miało skutek negatywny na prowadzony proces - zauważył. 

Żurek zastrzegł jednak, że rozumie sposób myślenia Piaseckiego, że "być może list żelazny ułatwi wyjście z nory Romanowskiego".

List żelazny "ułatwi wyjście z nory Romanowskiego"?

Żurek był pytany, czy ma przekonanie, że służby byłyby w stanie namierzyć Romanowskiego i doprowadzić do jego sprowadzenia do kraju, czy może byśmy czekali lata na jego pojawienie się w Polsce, do czego mogłoby nigdy nie dojść. - Oczywiście musimy patrzeć, jak działał Fundusz Sprawiedliwości. On wspierał finansowo organizacje, często także powiązane w jakiś sposób z Kościołem - przypomniał. Zaznaczył w tym kontekście, że były wiceszef resortu sprawiedliwości nie ukrywał bliskiego związku z tą instytucją.

- Wiemy dobrze, że Kościół jest taką strukturą, że zawsze może znaleźć się jakiś klasztor, miejsce, gdzie Romanowski zapadnie się pod ziemię - ocenił gość TVN24.

Dopytywany, czy według niego Kościół może pomagać ukrywać się Romanowskiemu, Żurek wyjaśnił, że "jest przekonanie wielu osób, że tak jest, ale może też być zupełnie inaczej". - Może być tak, że on wsparł jakąś organizację bardzo mocnym strumieniem środków finansowych i ona dzisiaj spłaca długi wobec niego, pomagając mu się ukrywać - dodał.

Czy Marcin Romanowski wróci do Polski? "Nie przyjedzie"

Żurek ocenił też, że Romanowski "nie przyjedzie, nawet jeżeli ten list żelazny by się uprawomocnił". - Myślę sobie tak bardzo pragmatycznie. Wiemy, kto jest pełnomocnikiem pana Romanowskiego. On zna bardzo dobrze strukturę warszawskiego sądu, on wie, w jakich wydziałach jacy ludzie współpracowali z Ziobrą po to, żeby dostać awanse i to jest taka gra: "Popatrzcie, my potrafimy coś wygrać" - mówił, nawiązując do mecenasa Bartosza Lewandowskiego.

Zaznaczył jednak, że "to są takie tylko drobnostki, które jego zdaniem nie wpływają na to, jak przywracają praworządność".

Żurek był również pytany, czy jego zdaniem były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro - gdyby wystąpił o list żelazny - nie powinien go dostać. - Osoba, która w taki sposób działa z wymiarem sprawiedliwości, moim zdaniem [na niego - red.] nie zasługuje, bo list żelazny jest dobrodziejstwem dla przestępcy (...) na zasadzie: przyjedź, współpracuj i wtedy pokaż, że nie masz nic do ukrycia - wyjaśnił.

OGLĄDAJ: List żelazny ułatwi Romanowskiemu "wyjście z nory"? "Rozumiem takie podejście"
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Źródło: TVN24
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Tagi:
Waldemar ŻurekMarcin RomanowskiMinisterstwo Sprawiedliwości
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