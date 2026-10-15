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Waldemar Żurek o Bogdanie Święczkowskim: traci grunt pod nogami

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Waldemar Żurek
Żurek: Święczkowski traci grunt pod nogami
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
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Bogdan Święczkowski traktuje Trybunał Konstytucyjny jak prywatny folwark - powiedział Waldemar Żurek. Zdaniem ministra sprawiedliwości prezes TK "stwierdził, że sam będzie szeryfem", ale - jak powiedział Żurek - "może tak postępować we własnym domu i we własnym ogródku".

Waldemar Żurek podczas konferencji prasowej pytany był o to, co sądzi o zachowaniu prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, który w środę blokował wejście do pokoi sędziowskich w Trybunale i wypchnął sędziego Macieja Berka z korytarza. Minister sprawiedliwości został też zapytany, czy możliwy jest kompromis pomiędzy rządzącymi a opozycją w sprawie TK.

- Myślę, że nie ma tej szansy i mówię to ze smutkiem - odparł Żurek. Zauważył, że "upłynęło wiele miesięcy, kiedy wybrani prawidłowo sędziowie przychodzili do Trybunału". - Część z nich nawet spotykała się bezpośrednio z panem Święczkowskim - powiedział.

- Jest to osoba, która niestety traktuje Trybunał Konstytucyjny jak prywatny folwark - ocenił. "Skandalicznym" nazwał zastawianie drzwi przez prezesa TK.

Żurek o Święczkowskim: traci grunt pod nogami

Zdaniem Żurka "Święczkowski traci grunt pod nogami, pracownicy Trybunału nie chcą wykonywać jego poleceń". - Stwierdził, że sam będzie szeryfem. Może tak postępować we własnym domu i we własnym ogródku, ale to jest organ władzy publicznej, bardzo silnej, władzy sądowniczej - powiedział minister sprawiedliwości.

Żurek powiedział, że Trybunał "powinien być odpolityczniony i nie powinno tam być tak gorszących scen".

Powtórzył, że kompromis - jego zdaniem - "nie jest możliwy". - Niestety, zachowanie prezydenta i jego ludzi dolewa tutaj oliwy do ognia - dodał.

Według Żurka prezydent "przedłuża kryzys" i "gra na to, żeby ten kryzys był jeszcze większy". Zaapelował do Karola Nawrockiego. - Rzeczą ludzką jest błądzić, ale szatańską trwać w błędzie. My jesteśmy gotowi na to, żeby Trybunał zaczął funkcjonować i myślę, że czy z prezydentem, czy z jego błogosławieństwem, czy bez, Trybunał w najbliższym czasie zacznie normalnie pracować - zapowiedział minister.

Spór o Trybunał Konstytucyjny

Konfrontacja pomiędzy Bogdanem Święczkowskim a Maciejem Berkiem nastąpiła po tym, jak Berek złożył ślubowanie w Sejmie, a następnie przyjechał do siedziby Trybunału. Sędzia zapowiedział, że złoży zawiadomienie w sprawie zachowania prezesa TK, a minister sprawiedliwości Waldemar Żurek potwierdził w czwartek, że wpłynęło ono do prokuratury.

Przed TK w środę doszło też do przepychanek i protestów. Czynny udział brał w tym między innymi Robert Bąkiewicz z Ruchu Obrony Granic. Na miejscu byli posłowie PiS, w tym prezes Jarosław Kaczyński. Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział w środę w TVN24, że w związku z wydarzeniami przed TK zatrzymano trzy osoby.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Waldemar ŻurekBogdan ŚwięczkowskiTrybunał KonstytucyjnyKarol Nawrocki
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