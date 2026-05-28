NEWS MICHALSKIEGO

Żurek apeluje do Kapińskiego. "Jeszcze nie jest za późno"

|
Zbigniew Kapiński
Waldemar Żurek o powołaniu Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa SN
Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP
Pierwszym prezesem musi być legalnie powołany sędzia Sądu Najwyższego - mówił w czwartek w programie "News Michalskiego" w TVN24+ minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, komentując powołanie Zbigniewa Kapińskiego na to stanowisko. Jego zdaniem Kapiński nie pełni swojej nowej funkcji zgodnie z prawem.

Prezydent Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Objął on urząd po Małgorzacie Manowskiej, która skończyła we wtorek swoją 6-letnią kadencję.

O wybór dokonany przez prezydenta był pytany minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek w czwartkowym wydaniu programu "News Michalskiego" w TVN24+.

-  W moim przekonaniu nie jest legalnym pierwszym prezesem - powiedział. - Jest na pewno, czy też był legalnym sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie - zaznaczył.

NEWS MICHALSKIEGO

Żurek o Kapińskim: nie jest legalnym pierwszym prezesem

Zdaniem Żurka Zbigniew Kapiński należy do grona neosędziów, którzy uzyskali szybki awans z przyczyn politycznych. Minister zapowiedział również, że w oficjalnych pismach będzie zwracał się do Kapińskiego jako do "pełniącego obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego".

- Tak samo zwracałem się do pani Manowskiej, bo on faktycznie wykonuje tę funkcję. Natomiast pierwszym prezesem Sądu Najwyższego musi być legalnie powołany sędzia Sądu Najwyższego - ocenił.

- Ja bym prosił, żeby pan Kapiński naprawdę spojrzał w lustro. Jest rzeczą ludzką popełniać błędy, ale jak mówi przysłowie, szatańską, jest trwać w błędzie. Jeszcze nie jest za późno. Znamy takich sędziów, którzy zdobyli tytuł neosędziego, a później powiedzieli: mam refleksję, proszę mnie przenieść do sądu niższej instancji - dodał.

Źródło: TVN24+
