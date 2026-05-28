Żurek apeluje do Kapińskiego. "Jeszcze nie jest za późno"

Waldemar Żurek o powołaniu Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa SN

Prezydent Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Objął on urząd po Małgorzacie Manowskiej, która skończyła we wtorek swoją 6-letnią kadencję.

O wybór dokonany przez prezydenta był pytany minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek w czwartkowym wydaniu programu "News Michalskiego" w TVN24+.

- W moim przekonaniu nie jest legalnym pierwszym prezesem - powiedział. - Jest na pewno, czy też był legalnym sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie - zaznaczył.

Żurek o Kapińskim: nie jest legalnym pierwszym prezesem

Zdaniem Żurka Zbigniew Kapiński należy do grona neosędziów, którzy uzyskali szybki awans z przyczyn politycznych. Minister zapowiedział również, że w oficjalnych pismach będzie zwracał się do Kapińskiego jako do "pełniącego obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego".

- Tak samo zwracałem się do pani Manowskiej, bo on faktycznie wykonuje tę funkcję. Natomiast pierwszym prezesem Sądu Najwyższego musi być legalnie powołany sędzia Sądu Najwyższego - ocenił.

- Ja bym prosił, żeby pan Kapiński naprawdę spojrzał w lustro. Jest rzeczą ludzką popełniać błędy, ale jak mówi przysłowie, szatańską, jest trwać w błędzie. Jeszcze nie jest za późno. Znamy takich sędziów, którzy zdobyli tytuł neosędziego, a później powiedzieli: mam refleksję, proszę mnie przenieść do sądu niższej instancji - dodał.

