Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Tusk: w listopadzie będziemy gotowi do otwarcia dwóch przejść granicznych z Białorusią
Tusk: w listopadzie będziemy gotowi do otwarcia dwóch przejść granicznych z Białorusią
Polska

Kolejny członek PiS zawieszony w związku z aferą o działkę pod CPK

Waldemar Humięcki
Tusk: pełnomocnik rządu Horała dostał pismo od ówczesnego prezesa CPK, że dzieje się skandal
Źródło: TVN24
Waldemar Humięcki został zawieszony w prawach członka PiS w związku ze sprzedażą działki, przez którą ma przebiegać linia kolejowa do CPK. To były szef Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Były szef KOWR to już trzecia osoba zawieszona w prawach członka PiS w związku ze sprawą działki, która miała być wykorzystana przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wcześniej, decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, zawieszeni zostali posłowie Robert Telus, czyli były minister rolnictwa, oraz Rafał Romanowski, czyli były wiceminister rolnictwa.

Rafał Bochenek, rzecznik PiS, w środę potwierdził informacje Wirtualnej Polski, która jako pierwsza poinformowała o zawieszeniu Humięckiego. Dodał, że były szef KOWR został zawieszony "do czasu wyjaśnienia sprawy".

Rzecznik PiS podkreślił, że działka pod CPK, o której mowa, "wcale nie jest działką strategiczną, ale jedną z wielu branych pod uwagę, jeśli chodzi o przebieg fragmentu infrastruktury kolejowej". "Tworzenie wrażenia, że jest strategiczna, to okłamywanie społeczeństwa, bo wiemy, że ta władza nie chce tego projektu (CPK) zrealizować" - przekazał Bochenek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Tusk
Tusk: już nigdy nie użyję tego skrótu
BIZNES
cpk1
"Nie wierzę w przypadki, jeżeli chodzi o takie transakcje"
BIZNES
CPK
KOWR: w umowie sprzedaży działki pod CPK nie ma prawa odkupu
BIZNES

Sprzedaż cennej działki w końcówce rządów PiS

Wirtualna Polska napisała w poniedziałek, że pod koniec 2023 roku - niedługo przed oddaniem władzy przez PiS - resort rolnictwa wydał zgodę na sprzedaż wiceprezesowi prywatnej firmy Dawtona działki o powierzchni 160 ha w miejscowości Zabłotnia, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK. Działka należała wówczas do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Ostatecznie nieruchomość została sprzedana za 23 miliony złotych. Według WP wartość działki wzrośnie nawet kilkunastokrotnie, niebawem może kosztować nawet 400 milionów złotych.

W poniedziałek wszczęte zostało śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych z KOWR. We wtorek w oświadczeniu przesłanym do Polskiej Agencji Prasowej firma Dawtona przekazała, że nie ma nic wspólnego ze sprawą, gdyż działkę zakupił jej wiceprezes Piotr Wielgomas jako osoba fizyczna. Dawtona jest producentem przetworów owocowo-warzywnych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Udostępnij:
TAGI:
CPKPrawo i SprawiedliwośćMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiJarosław KaczyńskiRafał BochenekProkuratura
Czytaj także:
imageTitle
Zmarł Odd Martinsen, mistrz olimpijski w narciarstwie biegowym
EUROSPORT
Bobrowniki
Tusk: w listopadzie będziemy gotowi do otwarcia dwóch przejść granicznych z Białorusią
BIZNES
Zatrzymano trzy osoby
Kibicował innej drużynie. To wystarczyło, by w ruch poszły pięści
Szczecin
Samolot transportowy Boeing C-17 Globemaster III w trakcie ewakuacji bazy Guantanamo przed huraganem Melissa
Ponad tysiąc osób ewakuowano z amerykańskiej bazy w Guantanamo
Świat
Silny wiatr
W mocy żółte alarmy IMGW
METEO
Kobieta kierowała samochodem pod wpływem alkoholu
Samochód gasł podczas jazdy. Za kierownicą siedziała pijana 22-latka
Łódź
portfel, pieniądze
Taką moralność podatkową mają Polacy. "Musimy sięgnąć głębiej"
BIZNES
imageTitle
Śmiertelny wypadek z udziałem bramkarza Interu Mediolan
EUROSPORT
Daniel Obajtek
Orlen zdecydował w sprawie Daniela Obajtka
BIZNES
Co miał zrobić poseł, czego nie zrobił?
Co powinien zrobić klient, a czego nie zrobił Konrad Berkowicz. Sklep wyjaśnia
Kraków
Tragiczny wypadek w Łodzi
Śmiertelny wypadek po czołowym zderzeniu. Sprawca jechał pod wpływem narkotyków
Łódź
Lizard Island, Australia
Wyruszyła w długi rejs, odłączyła się od grupy. Znaleziono ciało
Świat
28 1000 nowy sacz konfa-0002
Prokuratura zawiesza prezydenta i jego współpracowników. Wcześniej mówili, że wracają do pracy
Kraków
Jesień, pogoda na Wszystkich Świętych
Będzie blisko 20 stopni. Pogoda na Wszystkich Świętych
METEO
Substancja rozlana na DK60
Oleista substancja na drodze krajowej. Policja zamknęła przejazd
WARSZAWA
Jarosław Kaczyński
Kaczyński straszy "utratą suwerenności". Trzy fałszywe filary tej tezy
Michał Istel
chod chodzenie bieganie jogging shutterstock_2594831619
Jeden dłuższy spacer w ciągu dnia, czy kilka krótszych? Naukowcy sprawdzili
Anna Bielecka
shutterstock_2374506117
Gates ostrzega przed Chinami. Wydają "więcej niż reszta świata razem wzięta razy dwa"
BIZNES
Wyrok wobec kierowcy zapadł już kilkanaście godzin po zatrzymaniu (zdjęcie ilustracyjne)
Był skazany za pedofilię, później za nękanie siostry. Usłyszał kolejny wyrok
Katowice
Dorian S. skazany na dożywocie
Zabójstwo Lizy w centrum Warszawy. Jest data wyroku
WARSZAWA
shutterstock_2089176337
"Stałe ceny" prądu? "Ja z takiej oferty nie skorzystałem"
BIZNES
Filmy wracają do Luny
Transakcja za miliony. Kiniarze kupili od wojskowych fragment Luny
Piotr Bakalarski
Premier Japonii Shinzo Abe
Przyznał się do zabójstwa byłego premiera. "To wszystko prawda" 
Świat
Kenia samolot katastrofa
Katastrofa samolotu z turystami w Kenii. "Niestety, nikt nie przeżył"
Świat
Policja zatrzymała 15 osób
Podszywali się pod pracowników banku i prali pieniądze
Łódź
Prunella Scales
Prunella Scales nie żyje. Dzień przed śmiercią oglądała "Hotel Zacisze", którego była gwiazdą
Kultura i styl
Donald Tusk
Tusk o nowych przepisach i "nieporozumieniu". "Racja jest po ich stronie"
Polska
imageTitle
Rewelacja Pucharu Polski brutalnie sprowadzona na ziemię
EUROSPORT
Pies padł na spacerze (zdjęcie ilustracyjne)
Psy biegały bez nadzoru i zachowywały się agresywnie. Interweniowała policja
Kraków
Bruksela, Belgia
"Rozległe struktury mafijne zakorzeniły się, stając się równoległą władzą"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica