Były szef KOWR to już trzecia osoba zawieszona w prawach członka PiS w związku ze sprawą działki, która miała być wykorzystana przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wcześniej, decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, zawieszeni zostali posłowie Robert Telus, czyli były minister rolnictwa, oraz Rafał Romanowski, czyli były wiceminister rolnictwa.

Rafał Bochenek, rzecznik PiS, w środę potwierdził informacje Wirtualnej Polski, która jako pierwsza poinformowała o zawieszeniu Humięckiego. Dodał, że były szef KOWR został zawieszony "do czasu wyjaśnienia sprawy".

Rzecznik PiS podkreślił, że działka pod CPK, o której mowa, "wcale nie jest działką strategiczną, ale jedną z wielu branych pod uwagę, jeśli chodzi o przebieg fragmentu infrastruktury kolejowej". "Tworzenie wrażenia, że jest strategiczna, to okłamywanie społeczeństwa, bo wiemy, że ta władza nie chce tego projektu (CPK) zrealizować" - przekazał Bochenek.

Sprzedaż cennej działki w końcówce rządów PiS

Wirtualna Polska napisała w poniedziałek, że pod koniec 2023 roku - niedługo przed oddaniem władzy przez PiS - resort rolnictwa wydał zgodę na sprzedaż wiceprezesowi prywatnej firmy Dawtona działki o powierzchni 160 ha w miejscowości Zabłotnia, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK. Działka należała wówczas do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Ostatecznie nieruchomość została sprzedana za 23 miliony złotych. Według WP wartość działki wzrośnie nawet kilkunastokrotnie, niebawem może kosztować nawet 400 milionów złotych.

W poniedziałek wszczęte zostało śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych z KOWR. We wtorek w oświadczeniu przesłanym do Polskiej Agencji Prasowej firma Dawtona przekazała, że nie ma nic wspólnego ze sprawą, gdyż działkę zakupił jej wiceprezes Piotr Wielgomas jako osoba fizyczna. Dawtona jest producentem przetworów owocowo-warzywnych.

