Premier mówił o "szantażu" ze strony Brukseli. Buda: zbliżył nas do wypłaty unijnych środków

Wiceminister Waldemar Buda mówił w TVN24 o wciąż niewypłaconych Polsce środkach z Funduszu Odbudowy i wystąpieniu premiera Mateusza Morawieckiego w europarlamencie. - Pieniądze nie są zagrożone, bo i tak muszą do Polski trafić - zapewniał.

W Parlamencie Europejskim odbyła się we wtorek debata o "kryzysie praworządności w Polsce i prymacie unijnego prawa" związana z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nadrzędności konstytucji nad prawem unijnym. Głos zabrał między innymi premier Mateusz Morawiecki , który mówił, że "nie zgadza się na szantaż" ze strony UE i "pozaprawne próby ograniczania suwerenności" Polski.

Buda: zakładam, że jeszcze w tym roku dostaniemy pieniądze z Funduszu Odbudowy

W czwartek gościem "Rozmowy Piaseckiego" był Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej z Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem Morawiecki w Strasburgu "pokazał sporo odwagi, by mówić otwarcie o tym, co jest problemem w Unii Europejskiej".

Dopytywany, czy krytyczne wobec Unii wystąpienie premiera przybliżyło Polskę do wypłaty pieniędzy z Funduszu Odbudowy, odparł, że "nie to było celem tej dyskusji". W dalszej części rozmowy stwierdził jednak, że "zbliżyło".

- Nam zależy na przyszłości Unii Europejskiej, sprawnym jej działaniu. A pieniądze nie są zagrożone, bo i tak muszą do Polski trafić. Chcielibyśmy jak najszybciej, ale nie ma terminu granicznego, bo ten który był, został przekroczony przez Komisję - dodał.

Buda: do połowy przyszłego roku zamkniemy proces legislacyjny ws. zmian w sądownictwie

W czasie debaty w Strasburgu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła "zalecenia" dla Polski, których wypełnienie umożliwiłoby wypłatę środków z Funduszu Odbudowy. - Odtworzyć niezależność wymiaru sprawiedliwości, zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, trzeba przywrócić do pracy bezprawnie zwolnionych sędziów. Proszę to uczynić - powiedziała, zwracając się do premiera Morawieckiego.