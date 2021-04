Były senator zatrzymany, miał ciągnąć psa za samochodem. "Po prostu doprowadziłem go na swoją posesję"

Były senator PiS Waldemar B. został zatrzymany przez policję - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prokurator Grażyna Wawryniuk. Jest on podejrzewany o znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna ocenił, że "jest to absurd". Sprawę skomentował wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel.

Przywiązał psa do auta i ruszył

Były senator komentuje

"Pies wydostał się poza ogrodzenie, szukałem go, odnalazłem i po prostu doprowadziłem go na swoją posesję. Pies biegł, krokiem sobie szedł" - mówił. "Absurdy ludzie piszą, że znęcam się nad psem. Mam zwierzęta od 40 lat, kocham zwierzęta, nawet w adopcję koty wziąłem. Tak jak ja się psami opiekuję, to mało kto" - dodał, cytowany przez portal.

"Zahaczyłem go na smyczy o hak, oczywiście. Tylko tyle. Żeby doprowadzić go do domu. Pies się przewrócił, to natychmiast się zatrzymałem i go odpiąłem. Tyle mogę powiedzieć, nie mogę rozmawiać, bo jestem na policji na przesłuchaniu" - dodał mężczyzna.