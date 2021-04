Były senator miał ciągnąć psa za samochodem, usłyszał zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem

Były senator PiS Waldemar B. usłyszał zarzuty znęcania się nad psem ze szczególnym okrucieństwem, którego skutkiem była śmierć zwierzęcia. Mężczyzna miał przywiązać zwierzę do samochodu i ruszyć. Policjanci znaleźli dwa psy należące do podejrzewanego - jeden z nich był martwy.

61-letni Waldemar B., były senator Prawa i Sprawiedliwości usłyszał zarzuty w piątek w Prokuraturze Rejonowej w Kościerzynie, gdzie został doprowadzony po godzinie 15. Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku przekazała, że mężczyzna usłyszał zarzut z artykułu 35 ustęp 2 ustawy o ochronie zwierząt.

Jak dowiedziała się PAP, 61-latek odpowie za "znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem w ten sposób, że przywiązał zwierzę do haka holowniczego samochodu, ruszył i zwiększając prędkość, tak że pies nie nadążył, przewrócił się i był ciągnięty, w wyniku czego doznał urazu mechanicznego - obrażeń narządów wewnętrznych, skutkujących niewydolnością krążeniowo-oddechową w następstwie której zmarł" - brzmi dokładnie zarzut prokuratury.

- Zarzut wynika z opinii biegłej po sekcji zwierzęcia. W tej chwili trwają czynności z udziałem podejrzanego. Dalsze decyzje zapadną po przesłuchaniu podejrzanego - powiedziała Wawryniuk.

W czwartek funkcjonariusze znaleźli na posesji polityka truchło psa. Według wstępnych informacji, to ten sam pies, który był wleczony za autem Waldemara B. Jak dowiedziała się PAP, z sekcji zwłok wynika, że padło nagłą śmiercią na skutek niewydolności związanej z obrażeniami w okolicach głowy i wewnętrznymi.

Do policji trafiło nagranie

Były senator PiS został zatrzymany w czwartek w związku ze sprawą znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzęciem. - Całe zdarzenie zarejestrowała kamera, a film trafił na policję - przekazała wtedy Wawryniuk.

Na nagraniu, które trafiło w ręce policji, widać, jak mężczyzna przywiązuje sznurkiem psa do samochodu i rusza autem. Zwierzę początkowo biegnie, ale później nie nadąża. Przewraca się i jest wleczone. Film został zarejestrowany przez kierowcę, który jechał za samochodem byłego senatora.

Jak dowiedziała się PAP, film przekazano policji 30 marca. Funkcjonariusze ustalili, że osobą podejrzewaną o znęcanie się nad zwierzęciem jest 61-letni Waldemar B.

Były senator doprowadzony do prokuratury 2.04| Były senator PiS Waldemar B. podejrzewany o znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem został doprowadzony do prokuratury, gdzie ma usłyszeć zarzuty. TVN24

St. asp. Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przekazała w piątek, że funkcjonariusze ustalali, co stało się ze zwierzęciem, które podejrzewany miał ciągnąć za samochodem.

- Na terenie posesji zabezpieczono psa, który został przekazany pod opiekę do schroniska. Ten nie ma jednak obrażeń, które świadczyłyby o tym, że był ciągnięty przez samochód. Dlatego też policjanci zaczęli sprawdzać inne zdobyte przez siebie informacje i na terenie jednej z posesji znaleźli truchło innego psa, również należącego do tego mężczyzny. Ten pies został zabezpieczony do badań sekcyjnych. Policjanci sprawdzą, czy jest to to samo zwierzę, które widzieliśmy na filmie - mówi Kamińska.

Były senator komentuje

W rozmowie z Interią były senator ocenił, że "jest to absurd po prostu".

"Pies wydostał się poza ogrodzenie, szukałem go, odnalazłem i po prostu doprowadziłem go na swoją posesję. Pies biegł, krokiem sobie szedł" - mówił. "Absurdy ludzie piszą, że znęcam się nad psem. Mam zwierzęta od 40 lat, kocham zwierzęta, nawet w adopcję koty wziąłem. Tak jak ja się psami opiekuję, to mało kto" - dodał cytowany przez portal.

"Zahaczyłem go na smyczy o hak, oczywiście. Tylko tyle. Żeby doprowadzić go do domu. Pies się przewrócił, to natychmiast się zatrzymałem i go odpiąłem. Tyle mogę powiedzieć, nie mogę rozmawiać, bo jestem na policji na przesłuchaniu" - dodał mężczyzna.

Wicerzecznik PiS: liczę na profesjonalne działanie prokuratury i sprawiedliwy wyrok

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel odniósł się do sprawy na Twitterze.

"Na coś takiego nie ma miejsca wśród cywilizowanych ludzi. Bez znaczenia - senator czy nie, były czy obecny, z PiS, PO czy skądkolwiek. Liczę na profesjonalne działanie prokuratury i sprawiedliwy wyrok" - napisał.

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel o sprawie byłego senatora PiS Waldemara B. Twitter/@radekfogiel

Został zawieszony w partii, nie uzyskał reelekcji

Waldemar B. to znany na Kaszubach lokalny polityk. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku uzyskał mandat senatora z ramienia PiS. W lutym 2018 roku, po serii antysemickich wpisów w mediach społecznościowych, został zawieszony przez prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego w prawach członka PiS i został senatorem niezrzeszonym. W wyborach 2019 roku starał się o reelekcję z własnego komitetu wyborczego, ale nie dostał się do parlamentu.

