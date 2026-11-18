Polska "Lekarz ci tego nie powie". Medyczne fake newsy zalewają sieć Anna Wilczyńska |

Walczą z dezinformacją naukową. Klip przestrzega przed medycznymi fake newsami Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Uniwersytet Warszawski

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Uniwersytet Warszawski i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach trwającego Tygodnia Walki z Dezinformacją Naukową przestrzega przed konsekwencjami udostępniania medycznych fake newsów. Działanie to może sprawić, że ktoś realnie ucierpi, zaniecha leczenia lub zażyje coś, co jego stan jeszcze pogorszy.

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- Zależy nam na tym, żeby odbiorcy zastanawiali się i odwoływali się do swojej własnej refleksji, czy to, co czytają, czy widzą jest prawdą czy fałszem. I na tym nam najbardziej zależy, żeby mieć wątpliwość - powiedział pomysłodawca Tygodnia Walki z Dezinformacją Naukową Jacek Sztolcman z Uniwersytetu Warszawskiego.

Przestrzegają przed konsekwencjami udostępniania medycznych fake newsów Źródło zdjęcia: Uniwersytet Warszawski

Walczą z naukowymi mitami

Dlatego w ramach projektu naukowe fejki rozbrajają popularyzatorzy nauki i inni internetowi twórcy. Wśród nich jest doktor chemii Konrad Skotnicki, znany w sieci jako Doktor z Tiktoka - na warsztat bierze między innymi wymyślone pasożyty.

Oczywiście prawdziwe pasożyty istnieją, ale to już sprawa, która wymaga lekarskiej wizyty, a nie lewatywy z kawy. - Nie ma czegoś takiego, że człowiek musi się regularnie odrobaczać, jak to niektórzy w internecie mówią, bo nie jesteśmy psami, które jedzą jakieś podejrzane rzeczy z trawnika, z którego pasożyty mogą nam się dostawać do organizmu - zwrócił uwagę.

W wielu kłamstwach jest ziarnko prawdy, dlatego tak trudno je demaskować. Przykładami są diety czy suplemety odkwaszające organizm. - Generalnie każdy z naszych układów ma jakieś swoje Ph, które jest bardzo precyzyjnie regulowane. Jeżeli to PH zmieni się w bardzo niewielkim stopniu, czyli ulegnie bardzo niewielkiemu zakwaszeniu, to zwykle jest to sytuacja, w której trzeba skorzystać z pomocy lekarskiej - wskazał Skotnicki.

Potocznie rozumiane zakwaszenie organizmu, na które działają suplementy to mit, ale tak zwana kwasica, czyli ostre powikłanie między innymi cukrzycy to stan wymagający hospitalizacji, a nie tabletek z internetu na receptę.

Mówią, że "lekarz ci tego nie powie", kryje się za tym manipulacja

A to już kolejny internetowy mit, czyli rzekoma szkodliwość bezprzewodowych słuchawek - z tym akurat rozprawia się komik i stand-uper Bartosz Skrobisz. - Istnieją teraz edukatorzy, którzy w prostych, fajnych słowach na przykładach tłumaczą te wszystkie zawiłości - mówi.

Magister farmacji Hanna Przerada, twórczyni konta "Gapownik Farmaceutyzny" w internetowych manipulacjach widzi powtarzający się schemat. - Mówią "lekarz ci tego nie powie" i wtedy jest taka nagonka na big pharmę, bo to świetnie się sprzedaje - podkreśliła.

To mogą być suplementy, albo badania diagnostyczne, a nawet relaksujące warsztaty. W najlepszym razie stracimy pieniądze, w najgorszym zdrowie, a nawet życie.