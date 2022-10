Z zazdrości zdemolował samochód i mieszkanie znajomych

Zdemolował samochód, wybił okno mieszkania i rozbił telewizor, a domownikom miał grozić - wszystko to z zazdrości. Jak informuje policja, agresywny 33-latek był tak zazdrosny o swoją partnerkę, która po kłótni z nim uciekła do znajomych, że "kompletnie nie panował nad swoimi emocjami". Po awanturze w zdewastowanym mieszkaniu w Wałbrzychu (Dolny Śląsk) policjanci znaleźli narkotyki, więc przed sądem odpowie także pokrzywdzony.

Do zdarzenia doszło w sobotę w dzielnicy Biały Kamień w Wałbrzychu (województwo dolnośląskie). Policjanci zostali wezwani do agresywnego mężczyzny, który miał niszczyć samochód, a potem włamać się do mieszkania swoich znajomych. Funkcjonariusze zatrzymali go na gorącym uczynku.