Policja: kurier ukradł paczkę, pracownik ochrony włamał się do sklepu

Obaj wpadli na pomysł, że okradną pracodawców i obaj teraz odpowiedzą za popełnienie przestępstw - tak policja z Wałbrzycha (woj. dolnośląskie) opisuje to, co zrobił kurier oraz pracownik ochrony. Pierwszy, ukradł paczkę przeznaczoną dla klienta. Drugi, dorobił klucz do magazynu jednego ze sklepów i zabrał stamtąd alkohole i napoje.