Broniarz odpowiada Czarnkowi. "Brak nawet jednego nauczyciela w szkole to problem"

Ja się nie dziwię, że pan minister próbuje, w dość lajtowy sposób, bagatelizować problem - przyznał szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, który w rozmowie z TVN24 odniósł się do konferencji szefa resortu edukacji Przemysława Czarnka. Minister mówił między innymi o wakatach nauczycieli.

Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje niezwłocznych rozmów z premierem Mateuszem Morawieckim. Jeśli te nie przyniosą porozumienia, związkowcy są gotowi do rozpoczęcia po 31 sierpnia procedury sporu zbiorowego. Nie oznacza to jeszcze, że procedura ta doprowadzi do strajku, ale jest to sygnał ostrzegawczy ze strony ZNP.

- Mamy do czynienia z pogorszeniem warunków pracy, rekordową inflacją i w tym czasie proponuje się nam 4,4 proc. podwyżki - alarmował wcześniej szef ZNP Sławomir Broniarz. - Jednym z efektów tego stanu rzeczy jest masowe odchodzenie ze szkoły, co minister edukacji Przemysław Czarnek zdaje się bagatelizować - dodał. Broniarz zwracał także uwagę, że według danych ZNP szacuje się, że rzeczywisty brak nauczycieli to ponad 20 tysięcy.

Do tych informacji odniósł się na piątkowej konferencji szef resortu nauki i edukacji Przemysław Czarnek. Powiedział, że 8 sierpnia na stronach internetowych kuratoriów oświaty znajdowała się informacja o 13 329 wakatach na stanowiska nauczycieli.

- To, że mówimy o 13 329 wakatach na 8 sierpnia, to nie znaczy, że one są dzisiaj, bo podania spływają do dyrektorów. To jest normalny ruch kadrowy - przekonywał.

Minister edukacji Przemysław Czarnek PAP/Albert Zawada

Broniarz: brak nawet jednego nauczyciela w szkole skutkuje problemem

Do tych słów odniósł się na antenie TVN24 Sławomir Broniarz. - Zwrócę uwagę także na rzecz, która wybrzmiała w wystąpieniu pana ministra. Nawet jeżeli w szkole brakuje jednego nauczyciela, to jest to problem, dlatego że brak tego nauczyciela spowoduje, że dyrektor nie będzie już w stanie zaspokoić oczekiwań 80, może 100 uczniów - zauważył.

Szef ZNP Sławomir Broniarz Leszek Szymański/PAP

- W prawie polskim jest napisane, że nauczycielowi można przydzielić bez jego zgody jedną czwartą etatu, a więc owemu poloniście, którego brakuje, możemy dołożyć cztery godziny, ale w sytuacji, kiedy dyrektor szkoły zgłasza brak nauczyciela, to znaczy, że on pozostałym polonistom przydzielił już maksymalną liczbę godzin i mówi: "nie mam tego nauczyciela". Dla pana ministra nie jest to problem, podobnie jak nie było dla niego problemem egzaminowanie ukraińskich uczniów, bo mówił, że on nie wystawia ocen i nie egzaminuje. Dla pana ministra nie jest to także problem, bo on nie stanie przed rodzicami i uczniami, mówiąc: "słuchajcie, we wtorek czy w środę nie będziecie mieli języka polskiego, bo nie mam polonisty czy innego nauczyciela" - komentował szef ZNP.

Broniarz zwracał uwagę, że "nie w każdej szkole jest odpowiednia liczba specjalistów dla określonego przedmiotu". - Ja się nie dziwię, że pan minister próbuje, w dość lajtowy sposób, bagatelizować problem - przyznał.

Szef ZNP przestrzegł także, że z tym problemem 2 czy 3 września "zderzą się dyrektor szkoły i uczniowie". - My mówimy: brak nawet jednego nauczyciela w szkole skutkuje problemem, który będzie miał dyrektor szkoły i uczniowie, bo nie będą mieli nauczyciela o właściwej specjalności, który będzie z nimi te zajęcia prowadził. Dołożenie fizykowi dodatkowych godzin matematyki nie rozwiązuje sprawy - powiedział.

