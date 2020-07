Wakacyjna mapa zaczernia się od śmierci. Zginęło już 100 osób

Każdy punkt to człowiek, który stracił życie w wypadku w te wakacje. Przez pierwsze 15 dni od uruchomienia w tym roku przez policję "mapy śmierci" na polskich drogach zginęło 100 osób.

Coraz więcej czarnych punktów

Policja w tym roku, podobnie jak rok temu, aktualizuje wakacyjną mapę śmierci na drogach: oddelegowani do tego policjanci zaczynają dyżur od naniesienia na mapę kolejnych punktów.

- Każdy z nich oznacza wypadek, w którym ktoś zginął. To kierowcy samochodów osobowych i ich pasażerowie, motocykliści, rowerzyści, piesi zabici na chodnikach i na przejściach dla pieszych - mówił tvn24.pl komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji.

W sobotę 11 lipca, po 15 dniach od uruchomienia mapy, liczba kropek wzrosła do stu.

- Każdy z punkcików to tragedia. Historia czyjejś brawury, pecha, nieszczęśliwego zbiegu okoliczności - mówił tvn24.pl inspektor Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji.

Gdyby obok śmiertelnych wypadków doliczać te, w których ktoś odniósł poważne obrażenia, to na mapie już byłoby ciasno.

Tragiczny bilans na półmetku wakacji 30.07. | Dnia bez śmierci na drodze w te wakacje jeszcze nie było. - Średnio ginie osiem osób, każdego dnia. To czyjeś matki, ojcowie, bracia, dzieci - mówi policja, która na koniec lipca podsumowuje półmetek wakacji. Od ich początku zginęło 326 osób. TVN24 Łódź

Grzechy główne

Z policyjnych statystyk wynika, że 89 proc. wypadków w 2019 roku spowodowali kierowcy samochodów osobowych. Najczęstszym grzechem doprowadzającym do tragedii jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (ponad 7 tysięcy zdarzeń w 2019 roku). Na drugim miejscu jest zbyt szybka jazda.

W co dziesiątym wypadku z 2019 roku (9 proc.) brała udział osoba pod wpływem alkoholu. Promile we krwi, w jakimś stopniu, doprowadziły do śmierci 326 osób.