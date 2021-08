Polscy politycy rezygnują z wakacji, ruszają na spotkania z wyborcami

W te wakacje gdzie nie spojrzeć, jakiś polityk bierze udział w jakimś wiecu. Normalnie tak wyglądają nie wakacje, ale przygotowania do kampanii wyborczej - Barbara Sobska ustaliła, czy tak należy odczytywać wzmożoną aktywność polskich partii. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Teoretycznie polityczne wakacje właśnie trwają, ale praktycznie stało się to jedynie w sejmowych budynkach. - Na wszelki wypadek trzeba być gotowym – mówi politolożka Uniwersytetu Warszawskiego prof. Ewa Marciniak.

Politycy wszystkich partii po niemal rocznej pandemicznej przerwie ruszyli w Polskę i od czerwca nadrabiają zaległości w bezpośrednich spotkaniach z wyborcami. - Żaden z polityków nie wie, kiedy będzie kampania wyborcza i kiedy będą wybory. Więc coś, co nazywamy permanentną kampanią wyborczą właśnie się toczy – dodaje prof. Ewa Marciniak.

Trudno też go przekazać. Z promocją Polskiego Ładu - sztandarowego programu społeczno-politycznego najpierw w Polskę ruszył premier, a zaraz za nim najbardziej znani politycy PiS. – Wizerunkowo nie da się wejść dwa razy do tej samej rzeki, a przynajmniej nie tak samo – stwierdza dr Mirosław Oczkoś.

Turniej o społeczną uwagę

Na przykład spotkania z Kołami Gospodyń Wiejskich już były, były też wizyty u rolników. - To się PiS-owi do tej pory sprawdzało, bo też trzeba ich trochę zrozumieć. Teraz wszyscy oczekują konkretów i z tym jest zawsze kłopot w PR-rze, jak się coś powiela – dodaje ekspert ds. wizerunku i marketingu.

Od sześciu lat do tego samego stylu prowadzenia kampanii przez PiS wyborcy już się przyzwyczaili. Politolodzy podkreślają, że to czas, by pokazać coś nowego. Nową politykę musi też pokazać stary przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk - i wyborcom, i partyjnym strukturom. Dr Mirosław Oczkoś przyznaje, że "tam, gdzie pojedzie Donald Tusk, tam jest niesamowite wzmożenie".