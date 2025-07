Zarobiony Polak idzie na urlop. Jak odpoczywać, żeby odpocząć?

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Polacy należą do najbardziej zapracowanych narodów w Europie i najczęściej w UE skarżą się na problemy zdrowotne związane z pracą.

Urlop to nie luksus, ale realna inwestycja w zdrowie psychiczne, efektywność i relacje.

Odpoczywamy w środowisku, które fascynuje, oddala od codzienności, zanurza w spójnym świecie i odpowiada naszym potrzebom.

Prawdziwa regeneracja następuje, gdy umysł opuszcza tryb "wymuszonej koncentracji", by ulec fascynacji.

Wakacje poprawiają nastrój tu i teraz, ale nie zmieniają na dłużej naszego zadowolenia z życia.

Najwięcej zyskujemy, planując wyjazdy z wyprzedzeniem i dbając o prawdziwe odcięcie się od pracy.

Nawet średnio udane wakacje po czasie wspominamy lepiej.

Osoby regularnie korzystające z urlopu są bardziej efektywne, rzadziej odchodzą z pracy i częściej awansują.

Nawet "staycation", czyli odpoczynek w domu, może być skuteczny, o ile zadbamy o oderwanie się od codziennych schematów i technologii.

Zmiana środowiska nie musi oznaczać dalekich podróży - wystarczy zmiana perspektywy i odcięcie się od schematów.

Należymy do najbardziej zapracowanych narodów w Europie. Statystyki mówią same za siebie: w głównym miejscu pracy spędzamy średnio prawie 39 godzin tygodniowo, podczas gdy średnia dla całej Unii Europejskiej to zaledwie 36 godzin. Trzy godziny różnicy? Niby niewiele, ale w skali roku to już trzy tygodnie pracy więcej.

Choć wynik może być nieco zakrzywiony przez różnice w metodologii badań, to trudno ignorować inne równie niepokojące dane. To właśnie Polacy najczęściej w całej Unii Europejskiej skarżą się na problemy zdrowotne związane z pracą. Dodajmy do tego fakt, że aż siedmioro na dziesięcioro z nas czuje się zagrożonych wypaleniem zawodowym - i obraz robi się naprawdę niepokojący.

Coraz więcej Polaków widzi u siebie jeden z symptomów wypalenia zawodowego Źródło: TVN24

Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że wielu z nas nie umie - albo nie chce - odpoczywać. Więcej niż co trzeci pracownik w Polsce nie wykorzystuje w pełni swojego urlopu, a ponad połowa przyznaje się do tego, że nawet będąc na wakacjach, odbiera służbowe telefony. Można więc odnieść wrażenie, że wpadliśmy w błędne koło - jesteśmy przemęczeni, coraz bardziej zestresowani, ale mimo to nie potrafimy odciąć się od obowiązków, nawet gdy mamy ku temu idealną okazję.

Jak ważne jest, by naprawdę oderwać się od pracy? Dlaczego warto dobrze zaplanować wypoczynek? I jak brak umiejętności odpoczywania może nas kosztować o wiele więcej niż kilka nieodebranych maili?

Odgruzowywanie głowy