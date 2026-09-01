Polska W wakacje woda znów zebrała śmiertelne żniwo. Powody pozostają te same Katarzyna Czupryńska-Chabros |

W te wakacje znówi utonęło bardzo dużo osób. Powody te co zwykle - brawura i alkohol. Materiał Katarzyny Czupryńskiej-Habros Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W niedzielę po raz ostatni w tym sezonie na strzeżonych kąpieliskach w Gdańsku nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwali ratownicy. Na końcówce wakacji również na Mazurach już czuć, że jest po nich.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podsumowuje kończący się sezon pod względem liczby ofiar, które w wodzie straciły życie. - 83 osoby zginęły w wakacje. Mówimy o lipcu i sierpniu - mówi Piotr Błaszczyk z RCB. Dodaje, że choć jest to mniej niż w tym samym okresie w zeszłym roku, to "statystycznie od 1 kwietnia utonięć jest więcej niż w zeszłym roku".

Dokładnie to 193 osoby. W tym samym okresie rok wcześniej utonęło o 13 osób mniej. Od lat najwięcej ofiar jest w miejscach niestrzeżonych. Jak podkreśla instruktor i wykładowca WOPR Marek Chadaj, kluczowy jest czas. - Pamiętajmy, że kora mózgowa jest w stanie wytrzymać bez dostępu powietrza od trzech do pięciu minut. To są złote minuty życia - mówi.

Dlaczego toniemy? "Połączenie brawury z alkoholem"

Stąd największe żniwo zbierają kąpieliska niestrzeżone. - Służby ratunkowe nie mają możliwości dotarcia w określonym czasie, żeby człowiekowi pomóc - tłumaczy Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Z corocznych zastawień wynika, że w większości wypadków toną mężczyźni. Ofiary najczęściej mają powyżej 50 lat. - Najczęściej jest to brawura, połączenie brawury z alkoholem, chęć popisania się przed innymi, może udowodnienia czegoś sobie - mówi Piotr Błaszczyk z RCB.

Gdzie tonie najwięcej osób?

Najmniej osób tonie w morzu. - Polskie wybrzeże jest bardzo dobrze chronione - mówi Kluska. Jak podkreśla, "70 kilometrów linii polskiego wybrzeża jest dosyć dobrze pilnowana od godziny 8 do 18 przez ratowników WOPR".

Zupełnie inaczej jest na akwenach słodkowodnych. - Zabezpieczeń nad rzekami czy jeziorami zwykle nie ma. Tam jednak ta pomoc opiera się albo o sporadyczne jednostki ratownictwa wodnego, albo o jednostki ochrony przeciwpożarowej - mówi.

I to właśnie w jeziorach i rzekach co roku tonie najwięcej ofiar.

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