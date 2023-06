Ile Polacy wydadzą na zagraniczne wakacje? Porównujemy ceny w różnych krajach

Najtańszym wśród pięciu najpopularniejszych kierunków wakacyjnych jest w tym roku Tunezja - wynika z danych portalu Wakacje.pl. Para za tygodniowe wczasy all inclusive zapłaci tam o ponad tysiąc złotych mniej niż w Grecji czy Hiszpanii, rodzina z dwójką dzieci zaoszczędzić może nawet 2,5 tysiąca złotych. Umiarkowanymi cenowo opcjami są Turcja i Egipt.

Najpopularniejszymi kierunkami turystycznymi od lat pozostają te same kraje. Jak wynika z danych portalu Wakacje.pl, kolejność na podium tego zestawienia jest dokładnie taka sama jak w ubiegłym roku: na pierwszej pozycji Turcja , za nią kolejno Grecja i Egipt. Czwarta w ubiegłorocznym rankingu Hiszpania zamieniła się miejscami z piątą rok temu Tunezją .

Nie zmieniają się wybory Polaków, rosną za to ceny. - Jest drożej niż w zeszłym roku, średnio o 10-20 proc., w zależności od kierunku. Ale pomimo kryzysu ekonomicznego i inflacji , na wakacjach nie oszczędzamy. Chcemy odpoczywać w komfortowych warunkach, dużą popularnością cieszą się hotele o wysokim standardzie, od czterech gwiazdek wzwyż, najczęściej w opcji all inclusive - mówił na antenie TVN24 reporter Adrian Zaborowski.

Wakacje 2023. Ile zapłacimy w tym roku?

Statystyki portalu Wakacje.pl wskazują, że najtańsza spośród najpopularniejszych wakacyjnych kierunków jest w tym sezonie Tunezja . Za tygodniowe wakacje z pełnym wyżywieniem w hotelu czterogwiazdkowym para zapłaci tam średnio 6936 złotych. Koszt takiego pobytu w przypadku rodziny z jednym dzieckiem to 9577 zł, w przypadku rodziny z dwójką dzieci - 11 791 zł.

Nieco droższa jest w tym sezonie Turcja . Tam za tygodniowe wakacje all inclusive w czterogwiazdkowym hotelu para zapłaci średnio 7759 zł, rodzina trzyosobowa - 10 757 zł, czteroosobowa - 13 548 zł, czyli już o prawie dwa tysiące złotych więcej niż w Tunezji.

Z danych Wakacje.pl wynika, że ceny w Egipcie są w tym roku bardzo podobne do tych obowiązujących w Turcji. W przypadku rodziny czteroosobowej różnica (na korzyść Egiptu) wynosi ok. 200 złotych, w pozostałych konfiguracjach to zaledwie kilkadziesiąt złotych.