Jak znaleźć w pobliżu czyste i bezpieczne kąpielisko? Na liście 685 miejsc w Polsce

Stan wody w kąpielisku, dostępna na miejscu infrastruktura, godziny otwarcia - to kilka danych, które znajdziemy w Serwisie Kąpieliskowym GIS. Teraz dodano tam nową przydatną funkcję, dzięki której łatwo znajdziemy sprawdzone miejsce do kąpieli najbliżej naszego miejsca pobytu.

Do tej pory w internetowym Serwisie Kąpieliskowym można było nie tylko znaleźć listę krajowych kąpielisk, ale również sprawdzić dni i godziny otwarcia, czystość wody, długość linii brzegowej, dowiedzieć się, jaka infrastruktura dostępna jest na miejscu. Dzięki nowej aktualizacji znalezienie najbliższego kąpieliska stanie się prostsze.

Szymon Cienki, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego podkreśla, że do bazy stworzonej przez GIS trafiają tylko miejsca spełniające wszelkie formalne wymogi strzeżonego kąpieliska.

Umieszczenie na liście GIS to też gwarancja czystości wody. Powiatowe stacje regularnie ją badają, a wyniki są przekazywane do Serwisu Kąpieliskowego.

Jak znaleźć czyste i bezpieczne kąpielisko

Wejdź na stronę Serwis Kąpieliskowy na swoim smartfonie. Następnie wybierz zakładkę "Kąpieliska". Jeśli wcześniej udostępniłeś/udostępniłaś lokalizację w telefonie, strona automatycznie wyświetli listę kąpielisk, poczynając od tych, do których masz najbliżej. Po kliknięciu w nazwę kąpieliska zobaczysz informacje na jego temat - łącznie z tą, czy woda jest zdatna do kąpieli, oraz kiedy została zbadana po raz ostatni.

- Jeśli chcemy znaleźć bezpieczne i sprawdzone miejsce do kąpieli, powinniśmy skorzystać z Serwisu Kąpieliskowego - mówi rzecznik prasowy GIS Szymon Cienki. - Można tam pływać bezpiecznie, bo pod opieką ratownika, bez niespodzianek kryjących się na dnie zbiornika - tłumaczy.

Zasady bezpiecznego wypoczynku

We wtorek rano większość spośród 685 kąpielisk uwzględnionych w Serwisie Kąpieliskowego miała wodę pozwalającą na kąpiele. Podczas wypoczynku należy jednak pamiętać nie tylko o stanie kąpielisk, ale również o bezpieczeństwie. Tymczasem jak wynika z danych udostępnionych przez policję, od początku czerwca w Polsce odnotowano 98 utonięć. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o pięciu zasadach bezpiecznego wypoczynku:

1. Nie wbiegaj rozgrzany do wody 2. Nie wypływaj na materacu daleko od brzegu 3. Nie wchodź do wody bezpośrednio po posiłku 4. Pływaj tylko w wyznaczonych miejscach 5. Stosuj się do poleceń ratownika

RCB przypomina również, by nie wchodzić do wody po alkoholu lub środkach odurzających i nie skakać do wody w nieznanych miejscach. Na wodzie trzeba też pamiętać o zabezpieczeniach. Zwłaszcza dzieci, które wypływają w łodziach z dorosłymi, powinny mieć na sobie kapoki

Jak pomóc osobie tonącej

Jak postępować w sytuacji, kiedy zauważymy osobę tonącą? Należy mieć na uwadze przede wszystkim własne bezpieczeństwo, by nie pogorszyć sytuacji. - Żadna interwencja w wodzie w stosunku do osoby, która tonie, walczy, której determinacja jest wyższa niż nasza, nie jest bezpieczna. Wprost mówiąc, my idziemy na starcie fizyczne. Człowiek przeciwko człowiekowi, chociaż cel mają wspólny - mówił w programie "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24 Marcin Siwek, ekspert ratownictwa wodnego.

Jak rozpoznać osobę tonącą PAP

Potencjalny ratownik powinien umieć pływać, dobrze, jeśli potrafi radzić sobie w stresującej sytuacji i nie był krótko po posiłku. Prewencyjnie warto mieć przy sobie kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową. Przydatne mogą okazać się także elementy, które "wydłużą" naszą rękę, takie jak pasek od spodni czy torebki. - Niedawno widziałem dobry przykład z kijkami nordic walking, gdzie pan w rączkę włożył butelkę i tak płynął z kijkiem i tą butelką (...) Półtora litra wystarczy, żeby opanować sytuację. A długość kijka jest wystarczająca, żeby nie dać się pogrążyć - wskazał Siwek. Jak dodał, zwykły parawan plażowy może być "niemalże profesjonalnym sprzętem".

