Polacy nie gęsi, ale gęś podbiła ich serca. Pluszowa Pipa hitem wakacji

Wszystko zaczęło się na TikToku. W zeszłym roku użytkownik o nicku "Dekorator Wnętrz Umysłu" zaczął zamieszczać tam nagrania, na których widać, jak bawi się z białą gęsią. W jednym z pierwszych filmików wyjaśnił, że w zasadzie nie jest to gęś, a gąsior. Ptak ma mieszkać nad Jeziorem Tarnobrzeskim, a od swojej właścicielki otrzymał imię Pipek. Tiktoker częściej nazywa go jednak gęsią i woła na niego po prostu Pipa albo Pipka.

Gęś Pipa hitem na straganach

Najpopularniejsza wersja kolorystyczna to ta wierna oryginałowi, czyli biała. W sieci można jednak znaleźć również zdjęcia gęsi w kolorze szarym czy żółtym. Cena różni się w zależności od rozmiaru. Maskotki kieszonkowe, często sprzedawane jako przypinki do kluczy, kupimy już za kilkanaście złotych. Większe to wydatek kilkudziesięciu złotych, a w ofercie niektórych sprzedawców są też ogromne Pipy za kilkaset złotych.

UOKiK ostrzega przed Pipą

Popularność Pipy stała tak duża, że pod lupę zjawisko to wziął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. "Kupujesz dziecku pamiątkę z wakacji - bo modna, na topie, no hit. A bezpieczeństwo?" - pyta instytucja w poście zamieszczonym na Instagramie, opatrzonym zdjęciem gęsi.

W jego dalszej części UOKiK wymienia potencjalnie niebezpieczne elementy zabawek i związane z nimi ryzyko. Przykładowo: jako zagrożenie płynące ze zbyt łatwego dostępu do baterii urząd wskazuje możliwość połknięcia jej i zatrucia się. To może dotyczyć również Pipy. Większość maskotek to tradycyjne pluszaki, ale do kupienia są także wersje urozmaicone, np. gęś ruszająca głową, czyli zasilana bateriami. UOKiK zachęca również do zapoznania się z dostępnym na jego stronie rejestrem produktów niebezpiecznych i sprawdzenia, czy dana zabawka się w nim znajduje.