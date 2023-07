260 zł za wstęp do zoo, tysiąc do parku rozrywki. Drożyzna w turystycznych atrakcjach

Ponad tysiąc złotych za wstęp dla czterech osób do parku rozrywki, kilkaset złotych za zwiedzanie zamku czy bilety do zoo - rodziny planujące wakacje z dziećmi muszą liczyć się z ogromnymi wydatkami na atrakcje dla najmłodszych. Ile zapłacą za wejście do najpopularniejszych miejsc? Sprawdzamy.

Wakacyjne wyjazdy wiążą się z coraz większymi wydatkami. Polacy oszczędzają szukając zakwaterowania poza centrami miejsc popularnych wśród turystów, przygotowując jedzenie na własną rękę czy skracając wyjazdy. W czerwcowym sondażu przeprowadzonym przez Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24, 56 proc. pytanych stwierdziło, że zamierza ograniczyć wydatki wakacyjne.

Są jednak wydatki, których trudno odmówić dzieciom. To m.in. bilety wstępów do miejsc, które kuszą najmłodszych atrakcjami. Poniżej sprawdzamy, ile za bilety zapłaci czteroosobowa rodzina, składająca się z dwóch osób dorosłych i dwójki potomstwa.

Parki rozrywki - nawet ponad 1000 zł za dzień

Zakup biletów do Energylandii w Zatorze dla pary dorosłych i dwójki dzieci (bilet ulgowy przysługuje osobom do 140 cm wzrostu) wiąże się z wydatkiem 1049 złotych. Dwa dni w Energylandii będą kosztowały tę samą rodzinę 1974 zł. Mniej zapłaci rodzina z dziećmi poniżej trzeciego roku życia - bilet dla najmłodszych kosztuje złotówkę. Tyle samo kosztuje wejściówka do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego dla maluchów urodzonych w 2021 roku i później. Rodzina z dwójką starszych dzieci za pakiet kompleksowy zapłaci 634 zł.

Wakacyjne wydatki Polaków Shutterstock

Za wstęp do rzgowskiego Parku Rozrywki Mandoria rodzina 2+2 zapłaci 556 zł - kupując bilet w parku - lub 499 zł za bilet zakupiony na stronie internetowej. Farma Iluzji w Mościskach ma w swojej ofercie bilet rodzinny 2+2 w cenie ok. 288 zł oraz bilet rodzinny dla min. trzech osób w cenie ok. 216 zł. Każdy kolejny bilet w ramach tej oferty kosztuje ok. 90 zł.

Są atrakcje, za wstęp do których zapłacimy inną kwotę w zależności od dnia zwiedzania. Na przykład wstęp do Sadów Klemensa w Komorowie od poniedziałku do piątku będzie kosztował czteroosobową rodzinę 218 zł., a w soboty, niedziele i święta - 248 zł. Mniej zapłacą rodziny z dziećmi do lat dwóch - bilet dla najmłodszych kosztuje wtedy złotówkę.

Ogrody zoologiczne - nawet 260 zł dla rodziny 2+2

Ile rodzina 2+2 zapłaci za wejście do ogrodów zoologicznych w największych miastach w kraju? W Warszawie 100 zł, a w Krakowie o 25 zł więcej. Bilet rodzinny do wrocławskiego zoo obejmuje parę dorosłych i troje dzieci, a kosztuje 230 zł. Czteroosobowa rodzina na wizytę w zoo w stolicy Dolnego Śląska będzie musiała przeznaczyć 260 zł. W zoo w Łodzi - 220 zł. Poznański ogród zoologiczny ma w swojej ofercie bilet rodzinny do sześciu osób (w tym do dwóch osób pełnoletnich) w cenie 80 zł od osoby w dni powszednie oraz w cenie 115 zł w weekendy.

Żyrafa Inuki we wrocławskim zoo Zoo Wrocław

Aquaparki - nawet kilkaset złotych za dzień

Aquapark Suntago w miejscowości Wręcza ma w ofercie bilety do trzech stref. Za całodzienny pobyt w jednej z nich, Jamango, czteroosobowa rodzina zapłaci 580 zł (mniej w przypadku dzieci do 90 cm i 120 cm wzrostu). Ta sama rodzina zapłaci 199 zł za dzień w Aquapark Wrocław, 520 zł za dzień w Aquapark Reda oraz 534 zł za pięć godzin w strefie basenowej Term Uniejów. Terma Bania w Białce Tatrzańskiej rodzicom z dziećmi oferuje "rodzinny wypoczynek", obejmujący wejście do Strefy Zabawy dla dwóch osób dorosłych i dziecka w cenie 219 zł. Wstęp każdego kolejnego dziecka kosztuje 39 zł.

Centra rozrywkowo-edukacyjne nieco tańsze

Podczas wakacyjnych wyjazdów dużą popularnością wśród rodzin cieszą się miejsca łączące rozrywkę z edukacją. Wśród nich wrocławskie Hydropolis (bilet dla rodziny 2+2 w cenie 99 zł.), gdyńskie Centrum Nauki Experyment (80 zł), stołeczne Centrum Nauki Kopernik (316 zł za bilet łączony na wystawy i do planetarium), Centrum Nauki Leonardo Da Vinci w Podzamczu (24 zł od osoby w ramach biletu rodzinnego; min. trzy osoby, w tym dwie dorosłe i od jednego do siedmiorga dzieci), czy łódzkie Centrum Nauki i Techniki - Ulica Żywiołów - EC1. W tym ostatnim ceny w weekendy są nieco wyższe niż w dni powszednie. Od wtorku do piątku czteroosobowa rodzina za wstęp na wystawę zapłaci 100 zł, a w soboty i niedzielę 120 zł.

Kolejka na Kasprowy Wierch, zamek w Malborku i inne atrakcje

Rodzina 2+2 może liczyć na zakup biletu rodzinnego również do zabytków takich jak zamek w Malborku (260 zł) czy kopalnia soli w Wieliczce (270 zł) Za przejażdżkę kolejką linową na Kasprowy Wierch i z powrotem zapłaci 734 zł., za rejs statkiem na trasie Gdańsk-Westerplatte-Gdańsk 280 zł. Warto pamiętać, że są atrakcje, do których wstęp płatny jest wyłącznie w sezonie. Na przykład opłaty za wejście na sopockie molo pobierane są od kwietnia do października, w konkretnych godzinach. Koszt biletu rodzinnego to 22 zł.

Kolejka linowa na Kasprowy Wierch Shutterstock

Autor:wac//az

Źródło: tvn24.pl