Dystans między uczestnikami, bez odwiedzin z zewnątrz, ceny poszły w górę. Kto pojedzie na takie kolonie?

- Do wypoczynku zorganizowanego zgłosiło się jedynie 25 tysięcy dzieci. Dla porównania, w zeszłym roku taki wypoczynek organizowany był dla miliona 200 tysięcy dzieci - mówił minister edukacji Dariusz Piontkowski na początku tygodnia. Ogłaszał wówczas, jakie kryteria będą musieli spełnić ci, którzy zdecydują się na organizację obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży. Podkreślał, że organizatorzy nadal mogą się zgłaszać.

Najlepiej bez odwiedzin

Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów czy włączników. Organizator wypoczynku zobowiązany jest do zapewnienia środków higieny osobistej, środków ochrony osobistej dla personelu oraz uczestników, jeśli nie zrobili tego rodzice.

Podczas jedzenia powinien być zachowany dystans pomiędzy uczestnikami. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć młodzi ludzie z tej samej grupy wychowawczej. Rekomendowane jest zmianowe wydawanie posiłków, a po każdej grupie należy dokładnie wyczyścić blaty stołów i poręcze krzeseł.

"Bierzemy pod uwagę ryzyko, ale ufamy"

Kto skusi się na takie wakacje? Rozmawialiśmy z rodzicami. - Córka jedzie ze sprawdzonym od lat organizatorem, w stałe miejsce - opowiada Katarzyna Gańko. - Organizator opracował regulamin dostosowany do nowej sytuacji. Bierzemy pod uwagę ryzyko, ale ufamy, że organizator zrobi wszystko, aby je zminimalizować - dodaje.

Ania Olszewska-Krysztofiak przyznaje, że niemal osiwiała przy podejmowaniu decyzji o wakacjach dzieci. - Już wcześniej zrezygnowałam z obozu, ale moje dzieci po trzech miesiącach niewychodzenia z domu nie chcą słyszeć o wakacjach w domu, więc zabukowałam na nowo - przyznaje. Klara będzie uczestniczką, a Aleksy pojedzie jako wsparcie opiekunów. - Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W razie czego kupiliśmy kajak i będziemy pływać po okolicznym jeziorze i rzeczce, żeby jakkolwiek odróżnić wakacje od reszty roku - mówi.

Agata Konopka wysyła córkę, która kończy siódmą klasę na dwa obozy - jeden sportowy z siatkówką, drugi językowy. Jej starszy syn, który jest studentem, zapisał się do letniej ligi koszykówki. -Siedzenie w domu, a dokładnie leżenie z telefonem przed nosem tyle czasu, wyrządziło dzieciakom dużo szkody. Młodzi muszą wyjść do rówieśników! Muszą się poruszać. Bezruch i brak kontaktu z rówieśnikami to dla nich gorsze niż wirus - uważa pani Agata.