Czy wyjedziemy na wakacje za granicę? Wiceminister zdrowia odpowiada

W odpowiedzi na zagrożenie spowodowane przez koronawirusa SARS-CoV-2, 15 marca decyzją rządu, przywrócone zostały pełne kontrole na polskich granicach, wprowadzony został zakaz wjazdu do kraju dla cudzoziemców, a wszyscy obywatele wracający do Polski "do odwołania" są poddawani 14-dniowej kwarantannie. Kontrole na granicach były kilkukrotnie przedłużane. Ostatnio do 13 maja. Do 9 maja zamknięty jest pasażerski ruch lotniczy krajowy i międzynarodowy. Międzynarodowy ruch kolejowy wstrzymano do odwołania.