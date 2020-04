Minister zdrowia: o wakacjach, jakie mieliśmy do tej pory, możemy zapomnieć

Łukasz Szumowski pytany o wakacyjne obozy i kolonie, odparł: - Możemy zakładać, że ich nie będzie. - Nie podejrzewam, żeby nagle czerwiec, lipiec miały zlikwidować epidemię. Będziemy się z nią borykać przez rok - dodał minister zdrowia.

- O takich [wakacjach - przyp. red.], jakie mieliśmy do tej pory, możemy zapomnieć - powiedział Łukasz Szumowski we wtorkowej rozmowie w RMF FM. Podkreślił, że nie ma żadnych danych naukowych, które by wskazywały, że "epidemia wygaśnie z powodu lata". - Na świecie, gdzie mamy temperatury znacznie wyższe, dużo słońca, wirus jest obecny, epidemia jest obecna. W związku z tym nie podejrzewam, żeby nagle czerwiec, lipiec miały zlikwidować epidemię. Będziemy się z nią borykać przez rok - mówił minister zdrowia. Pytany o obozy i kolonie, powiedział: - Możemy zakładać, że ich nie będzie.

- Chyba, że będziemy już mieli immunizację pewnych grup, na to też się przygotowujemy - żeby sprawdzać, kto jest odporny, kto jest nieodporny, kto już miał kontakt z wirusem, kto go nie miał. Ale to już dalszy etap działania - zaznaczył szef resortu zdrowia.

Dodał, że trwają analizy scenariuszy, według których miałyby być otwierane szkoły. - Czy na przykład regionalnie, gdzie jest najmniej zachorowań, czy też wiekowo, na przykład klasy I do V, czy też w taki sposób, żeby to były - trudno powiedzieć - szkoły, ale opieka nad dziećmi dla osób, które nie mają co ze swoimi pociechami zrobić. Trudno rok trzymać dzieci w domach, to jest też nie do zrobienia - stwierdził.

"Luzowanie restrykcji"

Minister zdrowia poinformował również, że "od 19 kwietnia będziemy powoli odmrażać gospodarkę". Rzecznik rządu Piotr Mueller powiedział we wtorek w Polskim Radiu, że decyzje o "luzowaniu" restrykcji dla gospodarki będą podejmowane w środę i czwartek, "po uwzględnieniu danych ze świąt".

Rzecznik rządu podkreślił, że wtedy będzie można ocenić, jak wygląda sytuacja związana z zachorowaniami na koronawirusa i jego rozprzestrzenianiem się w Polsce.

Wskazał, że jako pierwsze ma być wprowadzone zdjęcie "pewnych ograniczeń dotyczących limitów w sklepach". Jak zaznaczył, one zostaną, ale będą realizowane w nieco inny sposób. Inna z pierwszych decyzji dotyczących poluzowania restrykcji dla obywateli - jak dodał Mueller - będzie dotyczyć umożliwienia prowadzenia aktywności w lasach i innych przestrzeniach publicznych.

