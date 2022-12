Rzucał do tarczy przez 22 godziny. Rekord w szczytnym celu

Wojciech Skrzypczak pobił w Wągrowcu (woj. wielkopolskie) rekord Polski w dobowym rzucaniu lotką do tarczy dziesięciopunktowej. Rzucał do niej przez 22 godziny. W trakcie tego przedsięwzięcia prowadził zbiórkę pieniędzy na rzecz Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, które buduje Fundacja TVN, oraz Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Wągrowcu.

W swojej karierze na koncie zapisał także dwa inne rekordy Polski w rzucaniu do tarczy. Mówił, że po zeszłorocznym biciu rekordów odczuwał konsekwencje wysiłku: - Zszedł mi paznokieć, bo człowiek jest ciągle pochylony, był ból bioder. To, co jest in minus, szybko mija po dwóch, trzech dniach - mówił.