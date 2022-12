Sukces zbiórki na "najdroższy lek świata" dla Oliwiera z Wadowic

U 11-miesięcznego Oliwiera Komana z Wadowic zdiagnozowano w lipcu SMA (rdzeniowy zanik mięśni) typu pierwszego. Dziecko nie kwalifikuje się do refundacji leczenia terapią genową, na którą potrzeba 8,5 miliona złotych. Nie bez powodu preparat zolgensma jest nazywany "najdroższym lekiem świata".

Suma zgromadzonych środków może jednak wzrosnąć, bo akcja pomocowa została rozpisana do 31 stycznia 2023 roku.

Dodatkowa akcja na wsparcie zbiórki na leczenie Oliwiera

Chodziło o ulicę Energetyków. To jedna z niewielkich uliczek odchodzących od ulicy Zegadłowicza. Aby na przydrożnej tabliczce zobaczyć swoje imię i nazwisko - lub inną, wybraną przez siebie nazwę - trzeba było wesprzeć akcję kwotą minimum miliona złotych i nie dać się przelicytować.

Licytacja miała potrwać do 14 stycznia, zamknięto ją w czwartek po godzinie 19.

Refundacja leku na SMA nie dla wszystkich

Lekarze zdiagnozowali u Oliwiera SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni, w dniu, w którym skończył on sześć miesięcy. Około miesiąca później w wykazie leków refundowanych ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia znalazł się lek zolgensma. Decyzją ministerstwa z pomocy w walce z tą rzadką chorobą mogą skorzystać wyłącznie dzieci do szóstego miesiąca życia. To oznacza, że 27 dzieci - w tym Oliwier - przekraczające wiek wskazany przez resort, nie mogło liczyć na refundację "najdroższego leku świata".