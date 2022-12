W Wadowicach można kupić nazwę ulicy. Za milion złotych na "najdroższy lek świata"

"Ulica dla Oliwiera" - akcją pod taką nazwą wadowiczanie chcą zachęcić do wsparcia zbiórki dla 11-miesięcznego Oliwiera Komana z Wadowic. U chłopca zdiagnozowano w lipcu SMA typu pierwszego. Dziecko nie kwalifikuje się do refundacji leczenia terapią genową, na którą potrzeba 8,5 miliona złotych. Nie bez powodu preparat zolgensma jest nazywany "najdroższym lekiem świata".

Własna nazwa ulicy za wsparcie zbiórki na leczenie Oliwiera. Burmistrz jest na "tak"

Chodzi o ulicę Energetyków w Wadowicach. To jedna z niewielkich uliczek odchodzących od ulicy Zegadłowicza. Aby na przydrożnej tabliczce zobaczyć swoje imię i nazwisko - lub inną, wybraną przez siebie nazwę - trzeba wesprzeć akcję kwotą minimum miliona złotych. I nie dać się przelicytować.

Małgorzata Targosz-Storch z Urzędu Miejskiego w Wadowicach zaznacza w rozmowie z tvn24.pl, że od miesięcy mieszkańcy miasta biorą udział w inicjatywach, które mają pomóc w ratowaniu życia małego Oliwiera. - Czas nagli, więc pan burmistrz zgodził się - po wstępnej rozmowie z radnymi - na to, że jeżeli ktoś rzeczywiście wpłaci proponowany milion złotych lub więcej, to złoży projekt uchwały o zmianie nazwy ulicy według wskazówek darczyńcy - poinformowała. I dodała: - Jesteśmy przekonani, że żaden radny nie zagłosuje przeciw takiej inicjatywie.

- Nazwa ulicy to pozostawienie po sobie czegoś nieśmiertelnego, czym może się poszczycić tak wąskie grono ludzi bardzo zasłużonych społecznie, politycznie, historycznie dla Polski - ocenia Brusik.

Refundacja leku na SMA nie dla wszystkich

Lekarze zdiagnozowali u Oliwiera SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni, w dniu, w którym skończył on sześć miesięcy. Około miesiąca później w wykazie leków refundowanych ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia znalazł się lek zolgensma. Decyzją ministerstwa z pomocy w walce z tą rzadką chorobą mogą skorzystać wyłącznie dzieci do szóstego miesiąca życia. To oznacza, że 27 dzieci - w tym Oliwier - przekraczające wiek wskazany przez resort, nie mogło liczyć na refundację "najdroższego leku świata".